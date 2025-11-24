その名は『クレーター』！ 冒険心あふれすぎなオフロードSUV、ヒョンデが発表…ロサンゼルスモーターショー2025

ヒョンデはロサンゼルスモーターショー2025において、アドベンチャービークルのコンセプトモデル『CRATER（クレーター）』を世界初公開した。

【画像】ヒョンデ CRATER コンセプト

CRATERコンセプトは、性能と頑丈さを視覚的に表現したコンパクトオフロードSUV。極限環境からインスピレーションを得て、カリフォルニア州アーバインのヒョンデアメリカテクニカルセンター（HATCI）で構想された。

外装デザインは「アート・オブ・スチール」をテーマとし、鋼鉄の強度と柔軟性を彫刻的な美しさに変換している。コンパクトなモノコック構造をベースとし、急なアプローチ角とデパーチャー角を持つ大胆なシルエットが特徴だ。

ヒョンデ CRATER コンセプト

18インチホイールは六角形の小惑星が金属面に衝突してクレーターを残すイメージからデザインされ、33インチのオフロードタイヤを装着している。ワイドなスキッドプレートが車体下部を保護し、ルーフプラットフォームには補助照明や追加収納などのオフロードアクセサリーを取り付けられる。

内装は「アップホルスタリーの曲線」をデザイン言語とし、技術志向のアドベンチャー愛好家向けに設計されている。BYOD（Bring Your Own Device）アプローチにより、柔軟でカスタマイズ可能なデジタル体験を提供する。

全幅ヘッドアップディスプレイには新しいリアビューカメラミラーフィードが含まれ、機能的なロールケージが客室を囲んでいる。シートは従来のバケットシートとは異なるラップアラウンド形状で、3次元パッディングにより安定性と快適性を提供する。

ヒョンデ CRATER コンセプト

ステアリングホイールには中央にピクセルディスプレイが配置され、スノー、サンド、マッド、オート、XRTモードへの素早い切り替えが可能なテレインモードボタンを備えている。

外装色は「デューンゴールドマット」で、カリフォルニアの海岸地形からインスピレーションを得ている。内装は「ブラックエンバー」をベースとし、オレンジのアクセントが活力と楽しさを注入している。