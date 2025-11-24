ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

その名は『クレーター』！ 冒険心あふれすぎなオフロードSUV、ヒョンデが発表…ロサンゼルスモーターショー2025

ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト
  • ヒョンデ CRATER コンセプト

ヒョンデはロサンゼルスモーターショー2025において、アドベンチャービークルのコンセプトモデル『CRATER（クレーター）』を世界初公開した。

【画像】ヒョンデ CRATER コンセプト

CRATERコンセプトは、性能と頑丈さを視覚的に表現したコンパクトオフロードSUV。極限環境からインスピレーションを得て、カリフォルニア州アーバインのヒョンデアメリカテクニカルセンター（HATCI）で構想された。

外装デザインは「アート・オブ・スチール」をテーマとし、鋼鉄の強度と柔軟性を彫刻的な美しさに変換している。コンパクトなモノコック構造をベースとし、急なアプローチ角とデパーチャー角を持つ大胆なシルエットが特徴だ。

ヒョンデ CRATER コンセプトヒョンデ CRATER コンセプト

18インチホイールは六角形の小惑星が金属面に衝突してクレーターを残すイメージからデザインされ、33インチのオフロードタイヤを装着している。ワイドなスキッドプレートが車体下部を保護し、ルーフプラットフォームには補助照明や追加収納などのオフロードアクセサリーを取り付けられる。

内装は「アップホルスタリーの曲線」をデザイン言語とし、技術志向のアドベンチャー愛好家向けに設計されている。BYOD（Bring Your Own Device）アプローチにより、柔軟でカスタマイズ可能なデジタル体験を提供する。

全幅ヘッドアップディスプレイには新しいリアビューカメラミラーフィードが含まれ、機能的なロールケージが客室を囲んでいる。シートは従来のバケットシートとは異なるラップアラウンド形状で、3次元パッディングにより安定性と快適性を提供する。

ヒョンデ CRATER コンセプトヒョンデ CRATER コンセプト

ステアリングホイールには中央にピクセルディスプレイが配置され、スノー、サンド、マッド、オート、XRTモードへの素早い切り替えが可能なテレインモードボタンを備えている。

外装色は「デューンゴールドマット」で、カリフォルニアの海岸地形からインスピレーションを得ている。内装は「ブラックエンバー」をベースとし、オレンジのアクセントが活力と楽しさを注入している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

ロサンゼルスモーターショー

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES