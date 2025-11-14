ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDのハイパーEV「YANGWANG U9」、全国4拠点巡回へ…東京・名古屋ではダンスパフォーマンスも

BYDヤンワンU9のダンスパフォーマンス（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD「ヤンワン」のハイパーEV『U9エクストリーム』
BYD Auto Japanは11月13日、BYDのハイエンドブランド「YANGWANG（ヤンワン）」の電動スーパーカー『U9』のディーラーキャラバンを全国4拠点で実施すると発表した。

埼玉（11月15～16日）、名古屋（11月28～30日）、東京（12月5～7日）、滋賀（12月13～14日）のBYD正規ディーラーを巡回し、実車展示に加えてジャパンモビリティショー2025で披露して話題となったダンスパフォーマンス（名古屋と東京のみ）も実演する。多くの顧客からの「間近に見てみたい」という声に応える企画となっている。

YANGWANG U9はジャパンモビリティシー2025で日本初公開され、スポーツカーとしての外観だけでなく、圧巻のダンスパフォーマンスで多くの来場者を魅了した。SNS上でも大きな話題を呼び、国内外から注目を集めている。

同車の優れた性能は、市販EVによる世界最速記録（496.22km/h）だけでなく、革新的なボディ制御システム「DiSus-X」によって実現されている。これまでのクルマの常識を打ち破るBYDの優れた車両性能と工作精度を体感できる機会となる。

2025年9月には、YANGWANG U9ベースに世界初の量産型1200V超高電圧プラットフォームを搭載したYANGWANG『U9 Xtreme』が、世界最速EVスーパースポーツカーとしての最高速度496.22km/hを記録。さらにドイツ・ニュルブルクリンク北コースでも6分59秒157という驚異的なタイムを樹立し、EVの新たなベンチマークを打ち立てている。

YANGWANGは2022年に誕生したBYDのフラッグシップ・プレミアムNEVブランドで、革新への探求精神と最先端の技術・デザインを融合し、これまでのEVの常識を遥かに超えるプレミアムEVを開発している。

《森脇稔》

