日産『サクラ』の静粛性に着目、親子の会話を促進する新企画…子育て層の車内コミュニケーションを支援

日産サクラ
  • 日産サクラ
  • 『サクラ』の高い静粛性に着目した新企画「#静かなサクラできいてみた」
  • 「あなただけの思い出ファブリックポスター」

日産自動車は11月11日、軽の電気自動車『サクラ』の高い静粛性に着目した新企画「#静かなサクラできいてみた」を開始した。

親子4組が「サクラ」でドライブし、静かな車内だからこそ聞こえた親子のリアルな会話を収めたWEBムービーを公開。また「サクラ」のオーナーを対象に、車内での会話を投稿するSNS企画を展開。特別審査員が選ぶ「サクラ大賞」には親子の会話を印字した記念ファブリックポスターを贈呈し、オーナーには抽選でオリジナル壁紙などもプレゼントする。イラストは人気イラストレーターの朝野ペコ氏が手掛けている。

「サクラ」はモーター駆動による振動・騒音の少なさに加え遮音材や吸音材でロードノイズを抑え、オーナーの90％以上から静粛性で高評価を受けている。

軽乗用車の親を対象とした調査によると、81.5％が「子どもとの何気ない会話が思い出になっている」と回答。一方で82.3％が「走行中に子どもの声を聞き取りにくい経験がある」と答え、51.4％がその理由に「エンジン音や走行音の大きさ」を挙げている。このため静かな「サクラ」の車内では小さな声もクリアに聞こえ、家族の会話を増やせると考えられる。

企画では3～4歳の子どもをもつ4組の家族のドライブを無台本で撮影したWEBムービーを公開し、子どもの無邪気な会話や笑い声など自然なやりとりを映し出している。またSNS企画では「サクラ」オーナーが車内の親子会話をエピソードとしてXに投稿。特別審査員のコミックエッセイスト2名が選ぶ「サクラ大賞」受賞者には会話を刻んだファブリックポスターが贈られ、抽選で朝野ペコ氏描き下ろしの壁紙やAmazonギフト券も配布される。

応募期間は11月11日から12月14日まで。結果は特設サイトと日産ギャラリーで発表される予定だ。

日産サクラは100％電気で走る軽自動車で、小回り性能や静粛性、力強い加速を備える。航続距離は日常の通勤や買い物に十分であり、室内は広く上質なデザイン。さらに先進技術「プロパイロット」も搭載されており、快適な運転を支援する。今回の企画は、静かな車内環境が子育て層のコミュニケーションを豊かにすることを強調している。

