遂にレベル4自動運転が個人所有可能に「テンサー・ロボカー」…10月の有料会員記事ランキング

  • スズキ クロスビー 改良新型のインテリア（デザインスケッチ）
  • 日産 エルグランドとイヴァン・エスピノーサ社長（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産エルグランド新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • セピアブラウンをまとうポルシェ・コレクション

10月に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月はレベル4自動運転に対応した「テンサー・ロボカー」に関する記事に注目が集まりました。


1位） 世界初、個人所有できるレベル4自動運転「ロボカー」誕生、2026年に納車開始：293 Pt.

米国のAI企業テンサーは、世界初の個人所有可能な完全自動運転車「テンサー・ロボカー」を発表した。2026年後半からアメリカ、ヨーロッパ、UAE市場で納車を開始する予定だ。
37台のカメラ、11台のレーダーなどを搭載しNVIDIA製スーパーコンピューターにてデータ処理





2位） 【スズキ クロスビー 改良新型】「革の表現」にもこだわりあり、「チルタイムを満喫できる」インテリアとは：64 Pt.

スズキは小型SUVの『クロスビー』を大幅改良し、10月2日より販売を開始した。フルモデルチェンジ級と言われる今回の改良だが、エクステリアだけでなくインテリアも大きく進化した。そこにはどんなねらい、こだわりがあったのか。デザイナーに話を聞いた。
ゆっくり時間をかけ、上質な体験が楽しめるようなデザインに





3位） コンセプトカーはいっさいナシ！前回とは180度違う、日産の展示から見えた「リアルへの追求」とは…ジャパンモビリティショー2025：61 Pt.

「ジャパンモビリティショー2025」の日産の展示は、前回とは打って変わったものとなった。2023年の前回はブース全体が黒基調で「これでもか」というくらいのコンセプトカーの嵐だった。今回のブースは白地が目立つモノトーンの装飾にコンセプトカーはいっさいなし。
『エルグランド』『リーフ』など注目の新型車を多数展示






4位） 日産が続落、新型『エルグランド』発表も株価はさえず：56 Pt.

29日の日経平均株価は1088円47銭高の5万1307円65銭と大幅反発。米国株高を受け半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買いが先行。初の5万1000円台を付けた。
10月29日株価情報





5位） “セピアブラウン”のポルシェコレクター、元レーサーが語る半世紀の「恋愛」：27 Pt.

フロリダ州ジュピターの何の変哲もないガレージの扉の向こうに、半世紀にわたるモータースポーツへの情熱が隠されている。ポルシェは、コレクターでありレーサーでもあるリチャード・ライミスト氏とポルシェとの生涯にわたる“恋愛”を紹介している。
一目惚れし、セピアブラウンの『911T』を20歳で購入


《レスポンス編集部》

