BMWのEVセダン『i3』、横浜ゴム「ADVAN Sport V107」純正装着

横浜ゴムは11月4日、BMWが中国などで販売しているEVセダン『i3』の新車装着用タイヤとして、「ADVAN Sport V107」を納入していると発表した。

【画像】BMWのEVセダン『i3』

装着サイズは19インチのフロント用が225/45R19 96Y、リア用が245/40R19 98Y、18インチのフロント用が225/50R18 99Y、リア用、BMW i3の日本での発売はない。

「ADVAN Sport V107」は、横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVANシリーズ」のウルトラハイパフォーマンスタイヤ。今回納入されたタイヤはBMWと共同開発しており、パターンデザインでは高いドライ性能と耐摩耗性能を両立するために溝面積を調整し、専用コンパウンドと組み合わせた。

また、転がり抵抗性能において、欧州ラベリング制度における最高レベル「A」を獲得している。接地面が均一になるように独自技術「マウンド・プロファイル」を採用し高いドライ性能、耐摩耗性能を実現したほか、剛性の高い骨格がハイパワー・プレミアムカーに必要不可欠な高い操縦安定性を発揮する。

世界でも限られたタイヤメーカーが納入するBMW向けタイヤとして、タイヤサイドには同社からの技術力、品質、信頼の承認を示す☆印（スターマーク）が刻印されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR」の新車装着を推進している。