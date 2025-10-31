ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マツダ『CX-5』新型が日本初公開、注目はサイズ、エンジン、インターフェース…ジャパンモビリティショー2025

マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）

10月31日より一般公開となった「ジャパンモビリティショー2025」。2台のコンセプトカーを世界初公開し話題となっているマツダだが、もう一台、来場者の注目を集めているのが新型『CX-5』だ。深みを増した「ソウルレッド」色のボディが会場に華を添えている。

【画像】モビリティショーで日本初公開となったマツダ CX-5 新型

3代目となる新型CX-5は今年7月に欧州で発表。日本市場では2026年中発売が計画されている。今回展示されているのは左ハンドルの欧州仕様だが、日本で公開されるのは初めて。

マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）

ボディサイズは全長4690mm、全幅1860mm、全高1695mmと従来型よりもひとまわり大きくなった。プロポーションは従来と共通する、一目でCX-5とわかるものだが、リア側がより長くクーペライクな形状となったことでのびやかな印象を受ける。造形面では、これまでのマツダ車にはない2段式のLEDヘッドライトが存在感を主張する。

『CX-60』や『CX-80』と比べてもさらに洗練、進化したインテリアにも注目だ。運転席の中央に備わる15.6インチの巨大タッチスクリーンディスプレイが印象的。物理ボタンの多くが廃止され、これまでのダイヤル式のマツダコネクトシステムから、大きくUIが変わる。

マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）

パワートレインには、マイルドハイブリッド機構「Mハイブリッド」を組み合わせたe-SKYACTIV G 2.5を採用。走行性能と実用燃費の向上が見込まれている。さらに理想の燃焼をめざして開発中の「SLYACTIV-Z」が、マツダ独自の新ハイブリッドシステムと組み合わされて 2027年中に導入となる予定。一方で従来の主力でもあったディーゼルエンジンは現段階で発表されていない。

開発コンセプトは「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」。歴代CX-5のグローバル累計販売台数は550万台以上（マツダ調べ）で、現行ラインナップにおける最量販車種（2018年以降）に成長している。3代目となる新型は、さらに愛される存在となることをめざしたという。魂動デザイン、人馬一体の走りを継承・深化させ、眺めて触れて乗ることでの歓びと感動を提供しながら、室内空間の広さや使い勝手、乗り心地、静粛性を進化させることにより、日常の多様なシーンにおける快適な移動をサポートすることが、開発目標だった。

マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）

一新したヒューマン・マシン・インターフェイス、強化・拡充された通信機能やアプリケーション、進化した先進運転支援システム（ADAS）など、これからの時代に適合し、ユーザーの体験を拡げる利便性を備え、すべての乗員が安心・安全・快適にドライブを楽しむことができるクルマをめざしたという。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ CX-5

マツダ

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES