ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDの小型電気トラック「T35」世界初公開、2026年日本発売へ…ジャパンモビリティショー2025

BYDの電気トラック「T35」
  • BYDの電気トラック「T35」
  • BYDの電気トラック「T35」
  • BYDの電気トラック「T35」

BYD JAPANは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、小型電気トラック『T35』のアルミバンと平ボディを世界初公開した。

【画像】BYDの電気トラック「T35」

2026年春の日本市場での発売を予定しており、価格は架装費込みで800万円前後で検討している。

T35は普通免許で運転可能な日本の法規・寸法に対応した専用設計の電気トラックだ。BYD独自のLFP（リン酸鉄リチウムイオン電池）ブレードバッテリーを採用し、高い安全性と安定した航続性能を両立している。配送や営業などの商用用途に加え、趣味やレジャーなどのライフスタイルシーンにも幅広く活用できるEVとして開発された。

一充電で1日運用できるレベルの航続距離250kmを実現。ブレードバッテリーと堅牢なシャシーを接合したCTC（Cell to Chassis / セルトゥーシャシー）を採用したe-Platformにより、相対フレームねじり剛性が高まり、操縦安定性も大きく向上している。小型サイズで、市街地や住宅街でも取り回しがしやすく、誰でも運転しやすい電気トラックという。

平地と登坂を自動で認知し、最適な走行をする自動認知路面適応システムを搭載。平地モードでは平地で無積載時に車両の出力を滑らかに制御し、急発進や空転を防止する。運転のしやすさと快適性を向上させ、エネルギー消費をコントロールする。登坂モードでは満載時の登坂においてトルクを補正強化し、最適な登坂性能を発揮する。前方衝突警報（FCW）、アクティブクルーズコントロール（ACC）、車線逸脱警報（LDW）などの先進運転支援機能（ADAS）も標準装備している。

インテリアには音声認識によるスマートアシスタント機能を備えた12.8インチのディスプレイを中心に、乗用車感覚のステアリング、ベンチレーション付運転席、シートヒーター、A4ファイル収納可能センターコンソール、ワイヤレス充電器などを装備。商用車でありながら快適な居住性を実現している。

さらにBYDの乗用車と同様に、ソフトウェアの更新・改善・機能追加を可能にするOTA（Over The Air）機能を搭載し、常に最新のシステムへ進化し続ける。スマートフォンアプリによる遠隔エアコン起動、ドアロック操作、車両位置確認など、利便性の高いコネクテッド機能にも対応する。

T35は車外への電力供給を可能にするV2L機能（最大出力10kW）を搭載し、キャンプ場やイベント会場などでの電源としても活用できる。仕事だけでなく、アウトドアやレジャーといった遊びのシーンでも新たな可能性を広げる。

Japan Mobility Show 2025では、アルミバンの展示に加え、平ボディにはV2Lの活用例として車両のバッテリーでサウナストーブと水風呂チラーを稼働させる移動型サウナを展示し、新しいモビリティ体験を提案している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES