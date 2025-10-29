BYDの小型電気トラック「T35」世界初公開、2026年日本発売へ…ジャパンモビリティショー2025

BYD JAPANは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、小型電気トラック『T35』のアルミバンと平ボディを世界初公開した。

【画像】BYDの電気トラック「T35」

2026年春の日本市場での発売を予定しており、価格は架装費込みで800万円前後で検討している。

T35は普通免許で運転可能な日本の法規・寸法に対応した専用設計の電気トラックだ。BYD独自のLFP（リン酸鉄リチウムイオン電池）ブレードバッテリーを採用し、高い安全性と安定した航続性能を両立している。配送や営業などの商用用途に加え、趣味やレジャーなどのライフスタイルシーンにも幅広く活用できるEVとして開発された。

一充電で1日運用できるレベルの航続距離250kmを実現。ブレードバッテリーと堅牢なシャシーを接合したCTC（Cell to Chassis / セルトゥーシャシー）を採用したe-Platformにより、相対フレームねじり剛性が高まり、操縦安定性も大きく向上している。小型サイズで、市街地や住宅街でも取り回しがしやすく、誰でも運転しやすい電気トラックという。

平地と登坂を自動で認知し、最適な走行をする自動認知路面適応システムを搭載。平地モードでは平地で無積載時に車両の出力を滑らかに制御し、急発進や空転を防止する。運転のしやすさと快適性を向上させ、エネルギー消費をコントロールする。登坂モードでは満載時の登坂においてトルクを補正強化し、最適な登坂性能を発揮する。前方衝突警報（FCW）、アクティブクルーズコントロール（ACC）、車線逸脱警報（LDW）などの先進運転支援機能（ADAS）も標準装備している。

インテリアには音声認識によるスマートアシスタント機能を備えた12.8インチのディスプレイを中心に、乗用車感覚のステアリング、ベンチレーション付運転席、シートヒーター、A4ファイル収納可能センターコンソール、ワイヤレス充電器などを装備。商用車でありながら快適な居住性を実現している。

さらにBYDの乗用車と同様に、ソフトウェアの更新・改善・機能追加を可能にするOTA（Over The Air）機能を搭載し、常に最新のシステムへ進化し続ける。スマートフォンアプリによる遠隔エアコン起動、ドアロック操作、車両位置確認など、利便性の高いコネクテッド機能にも対応する。

T35は車外への電力供給を可能にするV2L機能（最大出力10kW）を搭載し、キャンプ場やイベント会場などでの電源としても活用できる。仕事だけでなく、アウトドアやレジャーといった遊びのシーンでも新たな可能性を広げる。

Japan Mobility Show 2025では、アルミバンの展示に加え、平ボディにはV2Lの活用例として車両のバッテリーでサウナストーブと水風呂チラーを稼働させる移動型サウナを展示し、新しいモビリティ体験を提案している。