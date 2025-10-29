ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱ふそうトラック・バスが下請法違反、公取委が勧告へ［新聞ウォッチ］

三菱ふそうトラック・バスが下請法違反、公取委が勧告へ（写真はイメージ）
  • 三菱ふそうトラック・バスが下請法違反、公取委が勧告へ（写真はイメージ）

2026年4月にはトヨタ自動車グループの日野自動車と経営統合する予定の三菱ふそうトラック・バスに対し、公正取引委員会が、下請け企業50社超に金型など約5000個を無償保管させたのは下請法違反に当たるとして、再発防止などを求めて勧告する方針を決めたという。

きょうの日経が1面に「三菱ふそう下請法違反、公取委勧告へ、金型無償保管巡り」などと取り上げているが、それによると、三菱ふそうは遅くとも2024年以降、直接取引する下請け企業50社以上に対し、長期間発注する見込みがないにもかかわらず、高圧力で金属板を型に押し込むプレス加工用の金型など、約5000個を無償で保管させていたという。この中には、トラックやバスのドアといった部品に使われる10トン超の金型もあったとようだ。

数ある「下請けいじめ」の違反行為の中で、金型の無償保管は近年、自動車業界で相次いで発覚。24年7月にはトヨタ自動車子会社のトヨタカスタマイジング＆デベロップメントのほか、25年2月にも日産自動車子会社の愛知機械工業が違反認定されている。だが、サプライチェーン（供給網）の頂点に位置する完成車メーカーの金型保管を巡る違反認定は初めてとみられており「中小企業の経営を圧迫する商慣行の根深さが改めて露呈した」として、「戦後長らく続く商慣行が中小企業の賃上げを阻む因習となっても、自動車業界が決別できない現状を映す」（日経）とも伝えている。

2025年10月29日付

●日米同盟「黄金時代に」首脳会談、関税合意着実な履行確認（読売・1面）

●社会人野球日本選手権、Honda好発進 （毎日・19面）

●日本の自動車輸入「とてもうれしい」トランプ氏、財界人に（産経・8面）

●ガソリン減税自維公が協議、原案取りまとめ見送り （東京・4面）

●リニア工区で道路隆起、品川区、JR東海、工事を中断（東京・23面）

●対米投資AI電力60兆円、日立・ソフトバンクG 8社が関心 （日経・1面）

●三菱ふそう下請け法違反、公取委勧告へ、金型無償保管巡り （日経・1面）

●日米トラック迎賓館に展示「経済連携の象徴」 （日経・4面）

●日産、メキシコ生産縮小、メルセデスとの合弁で終了（日経・15面）

●ニデックがストップ安、19%下落、特別注意銘柄指定で（日経・15面）

●欧州EV販売、9月は22%増（日経・15面）

●部品から「ソフト」へ変身、ホンダ系部品のアステモ、カメラ技術軸に、クラウドでの開発支援も（日経・17面）

●ホンダなど新EV、ジャパンモビリティショー、企業・団体、最多510超（日経・17面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

三菱ふそうトラック・バス

公正取引委員会（公取委）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES