三菱ふそうトラック・バスが下請法違反、公取委が勧告へ［新聞ウォッチ］

2026年4月にはトヨタ自動車グループの日野自動車と経営統合する予定の三菱ふそうトラック・バスに対し、公正取引委員会が、下請け企業50社超に金型など約5000個を無償保管させたのは下請法違反に当たるとして、再発防止などを求めて勧告する方針を決めたという。

きょうの日経が1面に「三菱ふそう下請法違反、公取委勧告へ、金型無償保管巡り」などと取り上げているが、それによると、三菱ふそうは遅くとも2024年以降、直接取引する下請け企業50社以上に対し、長期間発注する見込みがないにもかかわらず、高圧力で金属板を型に押し込むプレス加工用の金型など、約5000個を無償で保管させていたという。この中には、トラックやバスのドアといった部品に使われる10トン超の金型もあったとようだ。

数ある「下請けいじめ」の違反行為の中で、金型の無償保管は近年、自動車業界で相次いで発覚。24年7月にはトヨタ自動車子会社のトヨタカスタマイジング＆デベロップメントのほか、25年2月にも日産自動車子会社の愛知機械工業が違反認定されている。だが、サプライチェーン（供給網）の頂点に位置する完成車メーカーの金型保管を巡る違反認定は初めてとみられており「中小企業の経営を圧迫する商慣行の根深さが改めて露呈した」として、「戦後長らく続く商慣行が中小企業の賃上げを阻む因習となっても、自動車業界が決別できない現状を映す」（日経）とも伝えている。

2025年10月29日付

●日米同盟「黄金時代に」首脳会談、関税合意着実な履行確認（読売・1面）

●社会人野球日本選手権、Honda好発進 （毎日・19面）

●日本の自動車輸入「とてもうれしい」トランプ氏、財界人に（産経・8面）

●ガソリン減税自維公が協議、原案取りまとめ見送り （東京・4面）

●リニア工区で道路隆起、品川区、JR東海、工事を中断（東京・23面）

●対米投資AI電力60兆円、日立・ソフトバンクG 8社が関心 （日経・1面）

●三菱ふそう下請け法違反、公取委勧告へ、金型無償保管巡り （日経・1面）

●日米トラック迎賓館に展示「経済連携の象徴」 （日経・4面）

●日産、メキシコ生産縮小、メルセデスとの合弁で終了（日経・15面）

●ニデックがストップ安、19%下落、特別注意銘柄指定で（日経・15面）

●欧州EV販売、9月は22%増（日経・15面）

●部品から「ソフト」へ変身、ホンダ系部品のアステモ、カメラ技術軸に、クラウドでの開発支援も（日経・17面）

●ホンダなど新EV、ジャパンモビリティショー、企業・団体、最多510超（日経・17面）