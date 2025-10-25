「もはや住めそう」車中泊仕様の日産キャラバンの進化に、SNSでは高評価続々

日産自動車は10月16日、『キャラバン MYROOM』を一部仕様向上すると発表した。12月15日に発売し、価格は576万5100円から。SNSでは「魅力度がさらにアップした」「仕様向上して更に良くなった」と高評価の声が集まっている。

【画像】日産 キャラバン MYROOM

キャラバン MYROOMは、日常生活に追われる中で非日常を感じ、自然に触れて安らげる空間で過ごしたい顧客に向けて開発されたモデル。自分のお気に入りの部屋ごと自然の中に持ち込んで、リラックスできるクルマとして位置づけられている。

今回の仕様向上では、ボディカラーに好評のサンドベージュ/ホワイト2トーンに加え、モノトーンを新たに設定した。

日産 キャラバン MYROOM

最大の特徴は、キャラバン MYROOM専用の断熱材を新規採用したことだ。ボディにはアルミシートの断熱材を採用し、ルーフ部にはアルミシートに加えてウレタンシートも追加。遮熱性だけでなく遮音性も向上させた。これにより雨天時の車中泊においてもルーフへの雨音を軽減し、車内での時間を快適に過ごせるようになった。

全グレードに寒冷地仕様を標準装備するとともに、最上級グレードの「GRANDプレミアムGX MYROOM」には車内カーテン、ウッドブラインド、ロールスクリーンを標準装備し、MYROOMの魅力を余すところなく体感できる仕様とした。

また、従来より後席と車中泊用ベッドの表皮に採用していたヘリンボーン生地を使用したMYROOMフロントシートカバーを新規設定。フロントシートへこのカバーを装着することで車内全体の雰囲気に統一感が生まれ、MYROOMの世界観をより強く演出する。

日産 キャラバン MYROOM

さらに、先行車発進お知らせ、タイヤ空気圧警報システム、コンフォートフラッシャーやインテリジェント クルーズコントロールなど、長距離走行する顧客に安心・安全・快適を提供する装備も設定した。

そんな「キャラバン MYROOM」に対して、X（旧Twitter）では「魅力度がさらにアップした」「仕様向上して更に良くなった」と高評価の声が集まっている。

専用の断熱材を新規採用したことに対しては「既存車にも断熱後付け対応するとか神」「いや、もはや住めそうだな笑」と喜びと期待のコメントが見られる。同時に「いいなぁ。車中泊したい笑」など、キャンプやアウトドアといった環境で使ってみたいといった声も見られた。