ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「もはや住めそう」車中泊仕様の日産キャラバンの進化に、SNSでは高評価続々

日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM
  • 日産 キャラバン MYROOM

日産自動車は10月16日、『キャラバン MYROOM』を一部仕様向上すると発表した。12月15日に発売し、価格は576万5100円から。SNSでは「魅力度がさらにアップした」「仕様向上して更に良くなった」と高評価の声が集まっている。

【画像】日産 キャラバン MYROOM

キャラバン MYROOMは、日常生活に追われる中で非日常を感じ、自然に触れて安らげる空間で過ごしたい顧客に向けて開発されたモデル。自分のお気に入りの部屋ごと自然の中に持ち込んで、リラックスできるクルマとして位置づけられている。

今回の仕様向上では、ボディカラーに好評のサンドベージュ/ホワイト2トーンに加え、モノトーンを新たに設定した。

日産 キャラバン MYROOM日産 キャラバン MYROOM

最大の特徴は、キャラバン MYROOM専用の断熱材を新規採用したことだ。ボディにはアルミシートの断熱材を採用し、ルーフ部にはアルミシートに加えてウレタンシートも追加。遮熱性だけでなく遮音性も向上させた。これにより雨天時の車中泊においてもルーフへの雨音を軽減し、車内での時間を快適に過ごせるようになった。

全グレードに寒冷地仕様を標準装備するとともに、最上級グレードの「GRANDプレミアムGX MYROOM」には車内カーテン、ウッドブラインド、ロールスクリーンを標準装備し、MYROOMの魅力を余すところなく体感できる仕様とした。

また、従来より後席と車中泊用ベッドの表皮に採用していたヘリンボーン生地を使用したMYROOMフロントシートカバーを新規設定。フロントシートへこのカバーを装着することで車内全体の雰囲気に統一感が生まれ、MYROOMの世界観をより強く演出する。

日産 キャラバン MYROOM日産 キャラバン MYROOM

さらに、先行車発進お知らせ、タイヤ空気圧警報システム、コンフォートフラッシャーやインテリジェント クルーズコントロールなど、長距離走行する顧客に安心・安全・快適を提供する装備も設定した。

そんな「キャラバン MYROOM」に対して、X（旧Twitter）では「魅力度がさらにアップした」「仕様向上して更に良くなった」と高評価の声が集まっている。

専用の断熱材を新規採用したことに対しては「既存車にも断熱後付け対応するとか神」「いや、もはや住めそうだな笑」と喜びと期待のコメントが見られる。同時に「いいなぁ。車中泊したい笑」など、キャンプやアウトドアといった環境で使ってみたいといった声も見られた。

《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 キャラバン

日産自動車

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES