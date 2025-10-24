ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ食堂カレーに新味、「南瓜サンバル」登場…パッケージに『eビターラ』

スズキ食堂「南瓜サンバル」
  • スズキ食堂「南瓜サンバル」
  • 盛り付けイメージ
  • 右端が南瓜サンバル

スズキとブライダルやレストラン事業を展開する鳥善は10月23日、好評を得ている「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」に新味「南瓜サンバル」を追加し、発売を開始したと発表した。

【画像】スズキ食堂カレーに新味「南瓜サンバル」

「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」は、スズキの本社社員食堂で2024年1月より提供している本格的なインドベジタリアン料理が簡易調理で提供可能になる給食事業者向けの食キットをベースに、鳥善がレトルトカレー用にレシピを考案し2025年6月25日に発売を開始した。現在までに約9万5000食を販売し、スズキの2つの地元である浜松とインドの魅力や文化を日本中に届けている。

新味「南瓜サンバル」は、トゥール豆とかぼちゃをベースにした南インドの煮込み料理。かぼちゃの自然な甘みとほくほく感、タマリンドの酸味が重なり、奥行きのある味わいが特徴だ。

パッケージはインドから日本をはじめ世界中に届けている『eビターラ』を描き、また背表紙は重ねると1つの絵になる隠し絵など飾りたくなるデザインを継承している。

スズキは、本社がある浜松の企業との共創を通じて地域活性化を図ることや、インドの魅力を日本へ発信し文化面でも結ぶなど、これからも2つの地元の発展に貢献していく。

《森脇稔》

