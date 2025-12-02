ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マルチスズキ、AIモビリティ分析のラビティ社に出資…顧客体験向上めざす

ラビティ・ソフトウェア・ソリューションズ
  • ラビティ・ソフトウェア・ソリューションズ

スズキのインド子会社のマルチスズキは、コネクテッドモビリティ分野のスタートアップ、ラビティ・ソフトウェア・ソリューションズに出資したと発表した。

マルチスズキ・イノベーション・ファンドを通じた出資となり、7.84%超の株式を取得している。

ラビティ社は、コネクテッドモビリティのインサイトを提供する技術主導型のスタートアップ。AI搭載プラットフォームを通じて、データ主導型の洞察により企業のビジネス改善を支援している。

マルチスズキ・イノベーション・ファンドによる出資はこれが3社目。同ファンドは、高度なイノベーションを示し、同社の事業に関連するソリューションを考案する可能性を持つスタートアップへの戦略的投資を行う取り組みだ。これまでに2024年3月にアムルゴ・ラボ、2022年6月にソシオグラフ・ソリューションズに出資している。

マルチスズキの竹内寿志社長兼CEOは、「顧客を事業の中核に据えるという基本的価値観に沿って、車両所有体験の向上に注力している。オープンイノベーションの時代において、特定分野で事業を展開する専門企業とビジネスソリューションを共創することに努めている」と述べた。

さらに「スタートアップは機敏性、新鮮な思考、最先端のソリューションをもたらす理想的なパートナーであり、顧客満足という目標を支援してくれる。ラビティ社への投資により、データ主導型の洞察を通じて顧客体験を向上させることができる」と説明した。

さらに、2019年以来マルチスズキ・イノベーション・プログラムの下でスタートアップと連携してきたことに触れ、「この取り組みを通じて、イノベーションの文化に投資し、戦略的パートナーシップを構築し、新たな機会を開拓している。これはインド政府の起業家精神促進を目的とした『スタートアップ・インディア』構想に沿ったもの」と語っている。

ラビティ・ソフトウェア・ソリューションズは、AI搭載プラットフォームを通じてコネクテッドモビリティ・インテリジェンスを提供し、データ主導型の洞察を通じて組織のビジネス改善を支援している。インドのバンガロールにオフィスを構え、2022年に事業を開始した。自動車メーカーやフリート事業者がコネクテッドビークルデータを活用して、エンジニアリングの加速、品質向上、業務最適化、新たな収益源の開拓、顧客体験の変革を実現できるよう支援している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

人工知能（AI）

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES