ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホイールも実は消耗品？ 交換時期の見極め方ほか…この秋注目の『カスタムHOW TO』ランキング

そのホイール、何年使ってる？ 知られざるアルミホイールの寿命と見極め術～カスタムHOW TO～
  • そのホイール、何年使ってる？ 知られざるアルミホイールの寿命と見極め術～カスタムHOW TO～
  • 車検NGの落とし穴!? シート交換で絶対に知っておくべき新ルール～カスタムHOW TO～
  • いま“軽さ”で効くのはどこだ!? ホイール・バッテリー・素材置換で走りは変わる～カスタムHOW TO～
  • エアバッグとスイッチ問題を一気に解決！ 最新“移設キット”活用術～カスタムHOW TO～
  • 街乗りでも効く！ ペダルタッチをカチッと仕上げるフルード活用術～カスタムHOW TO

時間ができたらやってみたい、愛車のカスタマイズ。やるなら涼しくなった今がチャンス！　お手軽カスタムから本格ビルドアップまで、愛車を映える車にしたいあなたに!! 最近の「カスタムHOW TO」記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。


1位） そのホイール、何年使ってる？ 知られざるアルミホイールの寿命と見極め術～カスタムHOW TO～：255 Pt.

ホイールはカスタムの大きな要である。見た目の変化量も大きく、そのハンドリングに対する変化量も大きい。そこでオイル交換をする人は多いが、ホイールはいつまでも無限に使えるのだろうか。実はホイールも消耗品で、いつか交換しなければならない時が来るのである
ぶつけずてなくてもホイールは消耗する！？







2位） 車検NGの落とし穴!? シート交換で絶対に知っておくべき新ルール～カスタムHOW TO～：124 Pt.

体に合ったシートは運転がしやすくなるし、疲れにくくもなる。純正シートが万人にジャストフィットとは限らない。ぜひシート交換にチャレンジして愛車をグレードアップしてもらいたいが、安全性と法規制で気をつけておきたい部分がある。
車検に対応カスタムと安全性なパーツ選びについて





3位） いま“軽さ”で効くのはどこだ!? ホイール・バッテリー・素材置換で走りは変わる～カスタムHOW TO～：50 Pt.

運動性能の向上に最も効果的なチューニングは軽量化である。クルマを軽くすることは加速が良くなり、ブレーキも効くようになり、コーナリングも速くなる。
コストパフォーマンスの良い「軽量化」を紹介







4位） エアバッグとスイッチ問題を一気に解決！ 最新“移設キット”活用術～カスタムHOW TO～：37 Pt.

ドライビングポジションや手で触る部分を扱いやすくするのも重要なカスタマイズのひとつ。そこでぜひおすすめしたいのがステアリング交換だ。ステアリングを好みのものに変えることで、クルマは驚くほど扱いやすくなる。
交換時、ネックになるステアリング回りの機能について





5位） 街乗りでも効く！ ペダルタッチをカチッと仕上げるフルード活用術～カスタムHOW TO～：34 Pt.

ブレーキチューンでそのペダルタッチを大きく左右するのがブレーキフルードの交換。スポーツ走行するなら耐熱性の高いフルードが必須であるし、普段乗りでもペダルタッチのチューニングが可能。扱いやすいブレーキにすればもっとドライビングはしやすくなる。◆ブレーキフルードの役割と仕組みブレーキはペダルの先にあるマスターシリンダーと呼ばれるシリンジのような装置を足で踏み、ブレーキフルードを圧送している。配管やパイプを通ったフルードはブレーキキャリパー内にあるピストンシリンダーを押し、パッドをローターに押し付けて摩擦させ、クルマを止めている。
街乗りでも効く！ ペダルタッチをカチッと仕上げるフルード活用術～カスタムHOW TO～


《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カスタムHOW TO

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES