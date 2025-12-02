マニュアル車が別物になる！ クラッチ＆フライホイール駆動系チューンで走りを激変させる方法～カスタムHOW TO～

マニュアル車でエンジンパワーをタイヤに伝えるのに重要なパーツがクラッチである。さらにそこに付随するフライホイールもチューニングできるパーツだ。

【画像全7枚】

クラッチとフライホイールをチューニングすると、マニュアル車の走りや加速フィールがどう変わるのか、メリットとデメリットを整理してみよう。

◆クラッチとフライホイールの役割を理解してからチューニングする

エンジンは爆発によって得られた力をクランクシャフトに伝え、その回転力はフライホイールにつながっていて、このフライホイールと接しているのがクラッチだ。クラッチ板はフライホイールと摩擦することで駆動力をミッション側に伝えている。

まずこのクラッチは、通常はノンアスやオーガニックと呼ばれる樹脂や繊維などをメインとした素材でできていて、その素材がフライホイールと摩擦することで力を伝えている。だが、エンジンチューンなどによりトルクが増えていくと、この摩擦力が足りなくなりクラッチが滑ってしまうことがある。そこでより摩擦力が強いメタルクラッチに交換するという選択肢が出てくる。

メタルクラッチはブレーキパッドのように金属を焼き固めた素材でできていて、それがフライホイールと摩擦することで動力を伝達する。メリットとしては、ハイパワー車などで大きな力が掛かったときでも駆動力の伝達性能が高いことが挙げられる。度重なる走行で高温になったときでも熱による変化が少なく、クラッチ滑りが発生しにくいということもある。

◆メタルクラッチとカーボンクラッチのメリット・デメリット

またメタルクラッチは少ない面積の摩擦材で駆動力を伝えることができるので、クラッチ板を軽量化しやすい。3枚羽根などと呼ばれる手裏剣のような形状にすることで回転慣性を抑えられ、シフトチェンジ時に素早くエンジン回転とミッション側の回転数が合い、素早いシフトアップができるというメリットもある。

デメリットとしては、駆動力の伝達が唐突になりやすい点だ。いわゆる半クラッチ領域が狭く、発進時にドカンとつながってしまったりして、エンストにつながりやすい。そこで最近増えているのがカーボンクラッチである。これは摩擦材にカーボン繊維を用いたタイプだ。カーボンは炭素繊維でできているという特性上、熱に強く高温でも滑りが発生しにくい。

それでいて、カーボン繊維はオーガニック素材に近い扱いやすさがあり、半クラッチもメタルクラッチに比べればはるかに使いやすい。そういった特性があるので、近年は街乗りからサーキット走行までこなすユーザーの間で、カーボンクラッチの普及率が高まっている。ただしカーボン素材ゆえに、現時点ではまだかなり高額なのがネックで、クラッチチューニングにおいてコストとのバランスを考える必要がある。

◆軽量フライホイールのチューニング効果と注意点

そしてこのクラッチと摩擦するフライホイールにもチューニングがある。フライホイールはエンジンの回転を滑らかにするために、クランクシャフトに取り付けられている重りのような役割を持つ。この重さがある程度ないとエンジン回転が滑らかに回らず、レーシングカーのように軽くしすぎると、アクセルONのときの吹き上がりは軽快だが、アクセルOFFにしたときにそのままエンジンがストップしてしまうこともある。

またエンジン回転があまりにも俊敏に上下すると発進時の操作が難しくなる。レースなどでは素早いアクセル操作に対するエンジンの反応が得られ、ヒール＆トゥ時も瞬時にエンジン回転が上がって回転を合わせやすいため、軽量なフライホイールが使われることが多い。

しかし軽量フライホイールは、特に小排気量車では上り坂でトルク低下を感じたりするデメリットもある。軽くすればするほど空ぶかしは軽快になるが、クルマが実際に走るときに必ずしもそれによって速くなるとは限らない。そのため、軽量フライホイールを検討するなら、極端に軽すぎないモデルを選ぶのがオススメだ。パーツメーカーでも超軽量なモデルからやや軽量タイプまでラインナップされていることがある。ストリート主体であれば、扱いやすさとトルク感を両立できる「ほどよく軽い」フライホイールを選びたい。

◆クラッチとフライホイールチューニングでマニュアル車の楽しさを引き出す

エンジンチューンをしなくても、軽量なフライホイールと軽量なクラッチシステムを使うことで、アクセルに対するエンジンのレスポンスははるかに良くなる。それだけでシフト操作がいっそう楽しくなり、体感的な加速力も高まったような印象を得られるだろう。そういった軽快さを引き出し、走る楽しみを高めることができるのが、クラッチとフライホイールの駆動系チューニングの醍醐味でもある。マニュアル車のクラッチチューニングや軽量フライホイール交換は、走りの質を変えたいドライバーにとって大きな武器になるはずだ。