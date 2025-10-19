スズキ『クロスビー』改良新型オーナーの運勢（10月20～26日）…焦らず進めば

スズキは10月2日、コンパクトSUV『クロスビー』の改良新型を発売した。クロスビー改良新型を購入した人の運勢（10月20～26日）をAIを使って占ってみた。全体運は中吉。新しき車、新しき道。焦らず進めば……

【画像全7枚】

新型クロスビーは「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー」をコンセプトに開発された。従来の愛着のわくデザインや使いやすく広い室内空間といった特長に加え、先進安全装備や快適装備の拡充、走行性能や燃費性能を大幅に進化させた。

●全体運……中吉

新しき相棒との日々、道ひらける週なり。慣れぬ操作に戸惑うも、それもまた学びの時。気負わず焦らず、己のペースを守れば、車も心もなじみゆく。遠出よりも、近場の風景に小さな幸せを見いだすと吉。

●仕事運……吉

心新たに励むべし。新車のように気持ちを切り替えることで、停滞していた事も動き出す兆しあり。ただし、無理な追い越しや焦りは禁物。「タイミングを待つ」ことが成功の鍵。

●恋愛運……小吉

車が縁を結ぶ週。助手席に誰かを乗せるなら、相手の話をよく聞くべし。見栄を張らず、自然体での会話が愛情を深める。独り身の人は、出会いのきっかけが“ドライブ先”に潜むかも。

●金運……吉

燃料代や保険料など、出費が気になれど「備え」と思えば吉。アクセサリーやカー用品の衝動買いは控えめに。必要な整備やメンテナンスには惜しまず使うと、後に福を呼ぶ。

●健康運……中吉

運転姿勢に注意。長距離では休憩を忘れずに。秋の乾いた風に気分も上向くが、油断して体調を崩さぬよう。ドライブ中の音楽や香りに癒しを求めると運気安定。

●旅運……大吉

この週、旅立ちに吉あり。短い距離でも、初めての道や景色に福が宿る。西の方角に小さな幸運。気まぐれな寄り道こそ、新しい発見の源なり。

●一言開運メッセージ

「新しき車、新しき道。焦らず進めば、道はおのずと晴れ渡る」

◆スズキが小型クロスオーバーを大幅進化

新型クロスビーのエクステリアは、たくましさを感じさせる角を丸めた四角をモチーフとすることでSUVらしい力強さを表現。インテリアは、革とステッチを模したパネルや二段式センターコンソールの採用により、小型車らしい上質さを演出している。

パワートレインには、『スイフト』や『ソリオ』に搭載している「Z12E」型エンジンとCVTを採用し、燃費性能と走行性能の両立を図った。全車エコカー減税の対象だ。

安全機能では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］や車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能を標準装備した。また、アクティブコーナリングサポートやブラインドスポットモニター、スズキ国内初となる7インチメーターディスプレイ［カラー］を新たに採用するなど、機能の拡充を図った。

装備では、電動パーキングブレーキ（ブレーキホールド付）やステアリングヒーターを採用したほか、スズキコネクトにも対応し、快適装備を充実させた。

新型クロスビーは経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

月間販売目標台数は2000台の設定だ。