ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

3層立体構造で車内フロア汚れをしっかりキャッチ、『ジムニー』用「BOMB アクティブ3Dフロアマット」発売

ジムニー/ジムニーシエラ用「BOMB アクティブ3Dフロアマット」
  • 5MT専用ブラックステッチ
  • 5MT専用ブルーステッチ
  • 5MT専用イエローステッチ
  • 4AT専用イエローステッチ

SPKが総代理店を務めるムーンフェイス・Genbブランドから、スズキ・ジムニー（JB64W）/ジムニーシエラ（JB74W）専用の「BOMB アクティブ3Dフロアマット」の販売が開始された。

【画像】ジムニー/ジムニーシエラ用「BOMB アクティブ3Dフロアマット」

「BOMB アクティブ3Dフロアマット」は、アウトドアや日常のさまざまなアクティブシーンに対応する新感覚の3Dフロアマット。スタイリッシュなデザインとフロア形状に沿った立体構造により、靴に付着した泥や水分をしっかりとマット内に留め、車内を常にクリーンな状態に保つ。

最大の特徴は、メンテナンス性に優れた「3層立体構造」だ。表面材には撥水性・防汚性に優れたサーモポリオレフィンを採用し、中間層に発泡素材を組み合わせた多層構造とすることで、軽量かつ高いメンテナンス性を実現している。

清掃面では、軽い汚れなら取り外してサッと拭くだけで清掃完了。泥や水でひどく汚れた場合でも、水洗いにより容易にリフレッシュが可能で、常に快適な車内環境を維持できる。

5MT専用ブルーステッチ5MT専用ブルーステッチ

機能性のみならず、デザイン面ではトータルコーディネートにも活かせるよう、ブラック・ブルー・イエローの3色のステッチカラーを展開。車内空間に個性と上質感をプラスする。

価格は1万7600円（税込）。5MT専用と4AT専用の2タイプが用意され、それぞれ3色のステッチカラーから選択できる。

《ヤマブキデザイン》

