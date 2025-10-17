ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ソニー・ホンダの『AFEELA 1』、早くもカスタム…米大学フットボールチーム仕様に

ソニー・ホンダモビリティ『AFEELA 1』の米大学フットボールチーム仕様
ソニー・ホンダモビリティの米国法人、Sony Honda Mobility of America Inc.（SHMA）は、南カリフォルニア大学（USC）アスレティックスと連携し、『AFEELA 1』を同大学のテーマ仕様にカスタマイズした。

USCカレッジフットボールチーム「Trojans」とミシガン州立大学とのホームゲーム試合で展示している。

今回の取り組みは、USCアスレティックスの支援の一環として行われた。米国においてカレッジフットボールは、単なるスポーツを超えて伝統やロイヤルティを意味し、絶大な人気を誇る。

SHMAでは、AFEELA 1のメディアバー、パノラミックスクリーン、リアエンタテインメントシステム、アンビエント照明、e-Motor Soundを使って、カレッジフットボールのチーム仕様にできる新しい可能性を提示した。

ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムで行われたAFEELA 1の展示では、USC Trojansのカレッジフットボールジャージを彷彿とさせるカーディナル&ゴールドカラーのラッピングを施したAFEELA 1を紹介した。車内にもカスタムのUSCテーマがカーディナル&ゴールドで彩られ、車外にはUSC × AFEELAのグラフィックがメディアバーに表示された。

試合当日は、AFEELAとUSCのコラボレーションフォトブースや景品、USCファンコミュニティ「Trojan Nation」向けに車両デモンストレーションを実施した。また、ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム内のサイネージや、USCアスレティックスの公式サイトを通じてAFEELAに関する情報も発信されている。

《森脇稔》

