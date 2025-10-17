ホンダ原付2種の『スーパーカブ110』と『クロスカブ110』、価格とカラー変更で35万2000円から

ホンダは10月16日、原付2種クラスの「スーパーカブ110」「スーパーカブ110 プロ」「クロスカブ110」「クロスカブ110・くまモン バージョン」の4車種について、12月11日からメーカー希望小売価格を改定すると発表した。

【画像】原付2種の『スーパーカブ110』と『クロスカブ110』

スーパーカブ110とクロスカブ110については、価格改定と同時にカラーバリエーションも変更される。

ホンダ スーパーカブ110（グリントウェーブブルーメタリック）

スーパーカブ110のカラーバリエーションは、グリントウェーブブルーメタリック、タスマニアグリーンメタリック、バージンベージュ、クラシカルホワイト。スーパーカブ110プロのカラーバリエーションは、セイシェルナイトブルーだ。

クロスカブ110のカラーバリエーション、ボニーブルー（新色）、ハーベストベージュ（新色）、マットアーマードグリーンメタリック。クロスカブ110・くまモン バージョンのカラーバリエーションは、グラファイトブラックとなる。

ホンダ クロスカブ110（ハーベストベージュ）

新価格は、スーパーカブ110が35万2000円（消費税抜き本体価格32万円）、スーパーカブ110 プロが39万6000円（同36万円）、クロスカブ110が41万2500円（同37万5000円）、クロスカブ110・くまモン バージョンが42万3500円（同38万5000円）となる。

なお、価格にはリサイクル費用が含まれているが、保険料・税金（消費税を除く）・登録などに伴う諸費用は含まれていない。