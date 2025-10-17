ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ホンダ原付2種の『スーパーカブ110』と『クロスカブ110』、価格とカラー変更で35万2000円から

ホンダ クロスカブ110・くまモン バージョン（グラファイトブラック）
  • ホンダ クロスカブ110・くまモン バージョン（グラファイトブラック）
  • ホンダ スーパーカブ110（グリントウェーブブルーメタリック）
  • ホンダ スーパーカブ110 プロ（セイシェルナイトブルー）
  • ホンダ クロスカブ110（ボニーブルー）
  • ホンダ クロスカブ110（ハーベストベージュ）

ホンダは10月16日、原付2種クラスの「スーパーカブ110」「スーパーカブ110 プロ」「クロスカブ110」「クロスカブ110・くまモン バージョン」の4車種について、12月11日からメーカー希望小売価格を改定すると発表した。

【画像】原付2種の『スーパーカブ110』と『クロスカブ110』

スーパーカブ110とクロスカブ110については、価格改定と同時にカラーバリエーションも変更される。

ホンダ スーパーカブ110（グリントウェーブブルーメタリック）ホンダ スーパーカブ110（グリントウェーブブルーメタリック）

スーパーカブ110のカラーバリエーションは、グリントウェーブブルーメタリック、タスマニアグリーンメタリック、バージンベージュ、クラシカルホワイト。スーパーカブ110プロのカラーバリエーションは、セイシェルナイトブルーだ。

クロスカブ110のカラーバリエーション、ボニーブルー（新色）、ハーベストベージュ（新色）、マットアーマードグリーンメタリック。クロスカブ110・くまモン バージョンのカラーバリエーションは、グラファイトブラックとなる。

ホンダ クロスカブ110（ハーベストベージュ）ホンダ クロスカブ110（ハーベストベージュ）

新価格は、スーパーカブ110が35万2000円（消費税抜き本体価格32万円）、スーパーカブ110 プロが39万6000円（同36万円）、クロスカブ110が41万2500円（同37万5000円）、クロスカブ110・くまモン バージョンが42万3500円（同38万5000円）となる。

なお、価格にはリサイクル費用が含まれているが、保険料・税金（消費税を除く）・登録などに伴う諸費用は含まれていない。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES