ホーム モーターサイクル 新型車 記事

電動バイクと自転車を切り替え、「モビチェン」搭載GFRシリーズ最新モデル初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

glafitのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • glafitのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ

電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売を手がけるglafit（グラフィット）は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」に出展すると発表した。

同社は特定小型原動機付自転車「NFR-01」シリーズを展示する。新登場の専用車体ステッカーを初公開し、個性的なドレスアップスタイルを提案する。さらにコラボレーションモデルの実車展示も予定している。

また、「glafit LABO」では研究開発段階のコンセプトモデルやプロトタイプを展示。大阪・関西万博での展示とデモ走行を終えた四輪型特定小型原付「WAKUMOBI（ワクモビ）」を公開し、三輪型特定小型原付のショーモデルも初公開する。

電動バイクと自転車の切り替えができるモビチェン搭載モデル「GFRシリーズ」の最新モデルも初公開する予定。モビチェンの操作体験も提供し、簡単な切り替えの様子を紹介する。

さらに、西2ホールの「Startup Future Factory」では10月29日から11月5日の期間中に、特定小型原付「NFR-01Pro+」を活用したシェアリングアクティビティサービス「WANDERIDE」の案内や、法人利用事例の紹介プレゼンテーションを実施。事前にアポイントを取れば商談も可能だ。

会場は東京ビッグサイト東7ホールのglafitブース（番号E7312）。日本自動車工業会が主催する同展示会は、最先端のモビリティ体験を提供する場として多くの来場者を迎える。

glafitは2017年設立の和歌山発のハードモビリティベンチャーであり、「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げている。日々の移動に驚きと感動をもたらし、世界中の人々を笑顔にするモビリティを開発・提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

特定小型原付

電動バイク（EV）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES