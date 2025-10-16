ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2人乗り電気自動車「AIM EVM」、グッドデザイン賞で金賞を受賞

AIM EVM
  • AIM EVM
  • AIM EVM
  • AIM EVM
  • AIM EVM

エイムは10月15日、2人乗り電気自動車「AIM EVM」が、日本デザイン振興会主催の2025年度グッドデザイン賞において金賞を受賞したと発表した。

【画像】AIM EVM

「AIM EVM」は、島嶼部や観光地向けに国土交通省の超小型モビリティ認定車基準を満たす設計で、全長2.5m、全幅1.3mのコンパクトな車体に大人2名が快適に乗れる空間と荷物スペースを確保している。最小回転半径3.5mの操作性や高トルクモーターによる登坂性能も特長だ。

また、家庭用100V電源からの給電機能を備え、停電時には非常用電源として利用可能である。ガソリン供給が難しい離島環境でのコスト削減に寄与し、自然災害時の備えとしても役立つ特長が評価された。地域の自然や文化を生かした快活で楽しいデザインも高く評価されている。

AIM EVMは2025年11月1日から5日まで東京ミッドタウンで開催されるGOOD DESIGN EXHIBITION 2025と、同年10月29日から11月9日に東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025でも展示される予定だ。

グッドデザイン賞は1957年に創設され、日本を代表するデザイン評価とプロモーションの制度。毎年国内外の企業や団体が参加し、生活の質向上や社会課題の解決にデザインを活用することを目的としている。受賞作の証である「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く知られている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

グッドデザイン、日本産業デザイン振興会

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES