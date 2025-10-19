ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」、グッドデザイン賞「私の選んだ一品」に選出

ICOMA タタメルバイク
  • ICOMA タタメルバイク
  • ICOMA タタメルバイク
  • ICOMA タタメルバイク

ICOMAは、折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」が「2025年度グッドデザイン賞」の「私の選んだ一品2025」を受賞したと発表した。

【画像】ICOMA タタメルバイク

「私の選んだ一品」は、10月15日に発表される本年のグッドデザイン賞受賞デザインの中から、審査委員が二次審査会場で気になったものや個人的なお気に入りなどを本人のコメントと共に展示・紹介する企画展。

今回受賞したタタメルバイクは、変形するおもちゃから着想を得た折りたたみ電動バイク。スーツケースのサイズから、フロント10インチ、サスペンション完備の安心して乗車できる小型バイクに変形する。

板金と3Dプリンターを用いた製造方法で金型レス、適量生産を実現するとともに、ニーズに合わせたカスタマイズを可能にした。

ICOMA タタメルバイクICOMA タタメルバイク

選出した審査委員の根津孝太氏（クリエイティブコミュニケーター）は「変形するバイク。この時点で夢しかない。説明もいらない」とコメント。デザイナーがおもちゃ会社でキャリアをスタートし、変形するロボット玩具などのデザインを担当した後、独立して製品化したストーリーを「尊い」と評価した。

「私の選んだ一品」は2025年10月15日から11月23日まで東京・丸の内の「GOOD DESIGN Marunouchi」で開催される。受賞デザインと審査委員のメッセージは3期に分けて展示され、タタメルバイクは「わくわく」と題した第3期の11月11日から11月23日にかけて展示される予定だ。

タタメルバイクは折り畳んでハンドルを出すことで、まるでスーツケースのように転がして移動することができる。マンションのエレベーターや街中など、今までバイクが入り込めなかった場所への可能性が広がる。付け替え可能なサイドパネルは様々なカスタマイズを可能にし、その日の気分や服装によってバイクを着せ替えたり、車体への影響を考えずに自分でカスタムしたりできる。

タタメルバイクはICOMA公式Webサイトにて受注生産形式で販売中。価格は49万8000円。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タタメルバイク

グッドデザイン、日本産業デザイン振興会

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES