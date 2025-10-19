折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」、グッドデザイン賞「私の選んだ一品」に選出

ICOMAは、折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」が「2025年度グッドデザイン賞」の「私の選んだ一品2025」を受賞したと発表した。

【画像】ICOMA タタメルバイク

「私の選んだ一品」は、10月15日に発表される本年のグッドデザイン賞受賞デザインの中から、審査委員が二次審査会場で気になったものや個人的なお気に入りなどを本人のコメントと共に展示・紹介する企画展。

今回受賞したタタメルバイクは、変形するおもちゃから着想を得た折りたたみ電動バイク。スーツケースのサイズから、フロント10インチ、サスペンション完備の安心して乗車できる小型バイクに変形する。

板金と3Dプリンターを用いた製造方法で金型レス、適量生産を実現するとともに、ニーズに合わせたカスタマイズを可能にした。

ICOMA タタメルバイク

選出した審査委員の根津孝太氏（クリエイティブコミュニケーター）は「変形するバイク。この時点で夢しかない。説明もいらない」とコメント。デザイナーがおもちゃ会社でキャリアをスタートし、変形するロボット玩具などのデザインを担当した後、独立して製品化したストーリーを「尊い」と評価した。

「私の選んだ一品」は2025年10月15日から11月23日まで東京・丸の内の「GOOD DESIGN Marunouchi」で開催される。受賞デザインと審査委員のメッセージは3期に分けて展示され、タタメルバイクは「わくわく」と題した第3期の11月11日から11月23日にかけて展示される予定だ。

タタメルバイクは折り畳んでハンドルを出すことで、まるでスーツケースのように転がして移動することができる。マンションのエレベーターや街中など、今までバイクが入り込めなかった場所への可能性が広がる。付け替え可能なサイドパネルは様々なカスタマイズを可能にし、その日の気分や服装によってバイクを着せ替えたり、車体への影響を考えずに自分でカスタムしたりできる。

タタメルバイクはICOMA公式Webサイトにて受注生産形式で販売中。価格は49万8000円。