寂しさ45％、読者の感情：レクサス『LS』生産終了…「時代の流れ」「次への期待」が交錯

トヨタ自動車が展開するレクサスブランドのフラッグシップセダン『LS』が、生産終了の方向にあると報じられた。AIで読者の反応を分析すると、ブランドを象徴するセダンの終幕に対して複雑な感情が寄せられていることがわかった。

感情分析（想定）

1位：「寂しさ・喪失感」45％

2位：「時代の移り変わりを感じる」30％

3位：「次世代モデルへの期待」15％

その他：10％

●「寂しさ」45％、長年の象徴に別れ惜しむ声

最も多く見られたのは、「寂しさ」や「喪失感」を示す反応で、全体の45％を占めた。1989年の初代登場以来、レクサスLSはブランドの信頼性・静粛性・上質さを体現してきた存在であり、「このクルマからレクサスを知った」「日本の高級車の象徴だった」といったコメントも散見される。読者の間では、単なるモデル廃止ではなく、ひとつの時代の終焉として受け止められている。

●「時代の流れ」30％、電動化・SUV化への理解も

2番目に多かったのは、「時代の移り変わりを感じる」という反応で30％。EVシフトやSUV人気の拡大が進むなか、「大型セダンの役割は終わった」「次のステージに進むタイミング」といった冷静な見方も目立つ。読者の一部は、欧米市場でのセダン需要縮小や、ブランド再編の流れを背景に、「避けられない判断」と理解を示している。

●「次世代モデルへの期待」15％、新しい旗艦像に注目

3位は「次世代モデルへの期待」で15％。現行LSに代わる次のフラッグシップがどのような形で登場するのか、関心が高まっている。「電動フラッグシップの登場に期待」「新しい高級の定義を見たい」といった意見が寄せられ、ブランドの未来像への注目が集まる。

レクサスLS初代（1990年型LS400）

●「その他」10％、驚き・関心薄など多様な声

その他10％には、「突然の報道に驚いた」「興味はあるが購入対象ではない」といった声も含まれた。かつての高級セダン市場を牽引したLSが姿を消すことで、読者層の関心も分かれる結果となった。

レクサスLSは、長年にわたり日本の高級車市場を象徴してきた存在だ。今回の生産終了報道は、単なるモデルチェンジではなく、時代の転換点を示すニュースとして、読者の間にさまざまな感情を呼び起こしている。

なおLSの“モデル廃止”は、トヨタ自動車からは正式にアナウンスされていない。北米市場で、現行LSにレクサスに最終モデルとして「ヘリテージエディション」が設定され、モデル終了が示唆された。英国市場でLSはすでにドロップしており、日本市場では納車まで時間はかかるものの、販売中。