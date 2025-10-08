ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタの新世代モビリティ『e-Palette』、ダンロップ「e.ENASAVE」純正装着

住友ゴム工業は10月8日、トヨタ自動車のEV『e-Palette』の国内向け新車装着用タイヤとして、ダンロップ「e.ENASAVE」の納入を開始したと発表した。

【画像】トヨタ『e-Palette』

「e-Palette」は広い室内と大きな窓による開放感を活かし、移動手段にとどまらず店舗やサービス空間など、一台のクルマでさまざまなモビリティサービスに対応する。多様な使い方で新たな移動体験を提供し、デザイン性の高い外観でまちの景観にも変化をもたらす。

今回装着される「e.ENASAVE」は、ドライ・ウエット路面におけるブレーキ性能と操縦安定性に加え、浅雪路性能も高めたオールシーズンタイヤである。突然の降雪など、季節や天候に左右されずに様々な路面状況で安定した走行性能を発揮することにより、「e-Palette」の安全で快適な運行を支える。

新パターンと新トレッドゴムの採用により、ドライ・ウエット路面でのグリップ力やブレーキ性能を高めるとともに、静粛性、低燃費、耐摩耗、乗り心地、浅雪路性能を高い次元でバランスさせている。

また、同社独自の黒色デザイン技術「Nano Black」をタイヤ側面のブランドロゴに採用し、視認性を向上させるとともに、デザイン性を高めることで高級感を演出している。

なお、装着されるタイヤサイズは235/60R17 117/115N LTとなっている。

《森脇稔》

