ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

いすゞ『エルフ』、2WDモデルも改良…先進安全装置の検知性能向上

いすゞ『エルフ』
  • いすゞ『エルフ』

いすゞ自動車は9月30日、小型トラック『エルフ』の2WDモデルを改良したと発表した。

2024年7月に発売した4WDモデルに続き、2WDモデルも改良を受けている。

今回の改良では、先進安全装置の検知性能向上と機能拡充を図った。交差点プリクラッシュブレーキ（右左折時）では、これまで対向歩行者のみだったブレーキ作動対象を対向車両まで拡大。国内小型トラックで唯一、交差点右折時の対向車両を検知できるプリクラッシュブレーキ機能を装備している。

また、ドライバー異常時対応システム（EDSS）では、ドライバーに急病などの異常が発生した場合、EDSSスイッチ操作またはドライバーステータスモニターによる異常検知により、車両が自動で制動をかけて停止する機能が進化。レーンキープアシスト（LKA）との組み合わせで、車線内での自動停止が可能となった。

新車型として、高床ワイドキャブ4WDを新たに設定。直結式パートタイム4WD機構を採用し、最低地上高約320mm（低床4WD比プラス140mm）を確保することで、未舗装路や泥濘地での高い走破性を実現した。

国内目標販売台数は年間4万台（エルフシリーズ全体）。東京地区希望小売価格は、2WDロングホイールベースフルフラットロー2トン積平ボディSGグレードが消費税込み705万4300円、高床4WDロングホイールベース3トン積STグレードが消費税込み828万8500円となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

いすゞ自動車

いすゞエルフ

トラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES