ホンダ『N-ONE e:』専用ホルダー2種が登場、ホンダアクセス「A-Collect」でも販売

カーメイトのホンダ『N-ONE e:』専用設計のドリンクホルダーとスマホホルダー
  『N-ONE e:』専用スマホホルダー クイック

カー用品メーカーのカーメイトから、ホンダ『N-ONE e:』（JG5 2025年9月～）専用設計の「ドリンクホルダー 助手席用」「スマホホルダー クイック」が新発売。

ホンダ『N-ONE e:』専用のドリンクホルダーとスマホホルダー

両製品は同社公式オンラインストアおよび各種ECサイトで販売されるほか、ホンダアクセスが扱う「A-Collect」のアイテムとしても販売される。価格はオープンだが、公式オンラインストア価格はドリンクホルダーが4980円・スマホホルダーが3980円となっている（ともに税込み）。

「ドリンクホルダー 助手席用」は、助手席側のエアコン吹き出し口付近にドリンクを収納するスペースがないことに着目して開発された。吹き出し口下に装着することで、エアコンの風を利用してドリンクの保温・保冷を可能にしている。

製品はN-ONE e:との一体感を演出するデザインを採用。天面のフレームは運転席側の純正ドリンクホルダーとデザインを合わせ、本体は内装に調和するスクエア型に設計した。

取り付けは専用設計ならではの工夫を凝らし、エアコン吹き出し口下のくぼみにベースを取り付け、本体を横からスライドさせて固定する構造を採用。純正部品の取り外しは不要で、エアコンルーバーの機能を損なうことなく利用できる。この取り付け方法は特許出願済みとなっている。

対応するドリンク容器は、直径または対角の長さが74mmまで。底から上部にかけて広がるカフェカップやチルドカップの場合、底から60mmの位置でのサイズが77mm以下であることが条件となる。

「スマホホルダー クイック」は、N-ONE e:において最適なスマートフォン設置位置となる運転席側エアコン吹き出し口用の製品。エアコンフィンの軸を活用した新しい取り付け方法により、スマートかつコンパクトに設置できる。

ナビ非搭載車両での利便性を高め、視線移動が少なく運転操作にも影響しない取り付け位置を実現している。エアコンフィンの両脇の隙間にベースのフック部を差し込み、エアコンフィンの軸に引っ掛けて固定する。

一度スマートフォンの幅に合わせてホルダーのアームをセッティングすれば、以降は片手で簡単にホールドできる。スマートフォンを手前に引くだけでホールドが解除される構造で、取り外しも簡単。縦向き・横向きどちらでもホールド可能だ。

