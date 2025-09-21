ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

希少な名車が名所旧跡をたどって愛・地球博記念公園へ…Gulf 愛知ノスタルジックカー大行列＆キッチンカー祭り！2025

愛知県長久手市の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）をメイン会場に9月6日と7日、「Gulf 愛知ノスタルジックカー大行列＆キッチンカー祭り！ 2025」が開かれ、内外の名車によるプチ・ラリーや展示などが行われた。

【画像】59枚、ノスタルジックカー

東海地区最大級のクラシックカー展示と、地元・全国の食文化が楽しめるキッチンカーの祭典をうたうイベント。ノスタルジックカーフェスティバル実行委員会及び手羽先サミットR実行委員会の主催。「人と自然との共生」という愛・地球博の理念を受け継ぎ、クラシックカー文化を次世代へ継承することと、持続可能な社会を目指したという。

メイン会場はモリコロパーク。サブ会場は、6日は名古屋市中区の東別院、7日は東区の徳川園で、それぞれに集合・展示されたクルマがコマ図を使ったラリー方式で名古屋城など名古屋市内の名所旧跡を巡りながら走行する「THE徳川RUN」を実施。沿道から手を振られながら往年の名車たちがモリコロパークへ向かった。

車両の参加資格は、2005年以前に製造・販売された自動車、及びそのレプリカモデル（2輪も可）、また1970年から万博開催年に製造・販売された車両というもの。戦前のライレー『ナインSP』（1934年）から360cc時代の軽自動車マツダ『シャンテ』（1973年）などと、バラエティに富んだラインナップとなった。

国産車は、オリジナル塗装を保った日産『スカイライン』GT-R（1973年）や、スペシャルティカーとSUVを融合させたいすゞ『ビークロス』（1999年）、当時のドイツ製BBSホイールを履いたトヨタ『ソアラ』（1989年）など、外国車は、希少なO・D（オーバードライブ）を搭載したトライアンフ『ヴィテス・コンパーチブル』（1968年）や、オリジナルを保ったマセラッティ『カムシン』（1974年）、美しい総アルミニウムボディのブリストル『403』（1953年）など、見応えのあるクルマばかり。

イベント前日は台風通過により一部の道路が不通になるなど、参加車の集まりが懸念されたものの、当日は暑すぎるほどの晴天に。エアコンの無い車両も多かったが、満を持して関東や関西からも大勢のクルマが集結してきた。

「東別院は初めてで趣が素晴らしかった」というスバル『アルシオーネ』（1987年）のオーナーは、今回3回目の参加。この車両としてはちょっと珍しいFFの5速MTグレードで、その空力性能とも相まって快適な高速巡行を楽しんできたという。「（イベントも）暑かったけど、色んなクルマと知り合いにも会えて良かったです」と話していた。

《嶽宮 三郎》

