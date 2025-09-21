ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トルコのメーカー「Togg」が新型EVセダン初公開、ドイツ市場参入も発表…IAAモビリティ2025

ToggのEVセダン『T10F』
  • ToggのEVセダン『T10F』
  • Toggの『T10X』と『T10F』
  • ToggのEVセダン『T10F』
  • ToggのEVセダン『T10F』
  • ToggのEVセダン『T10F』

トルコのEVメーカーのToggは、IAAモビリティ2025において、量産仕様のファストバックEVセダン『T10F』を世界初公開した。

【画像】トルコ「Togg」の新型EVセダン

同時にToggは、ドイツ市場への参入を発表した。トッグは、全電動SUV『T10X』とセダンのT10Fの2モデルをドイツ市場に投入する。両モデルは独立機関ユーロNCAPの安全性評価で、最高評価の5つ星を獲得している。

2025年9月29日から、両モデルはToggの自社サービス・注文プラットフォーム「トゥルモア」を通じてオンライン注文が可能となる。トルコ本国では既に7万人以上のユーザーがフラッグシップモデルのT10Xを購入している。

Toggは「モア・ザン・ア・カー」をミッションに掲げ、世界中でコネクテッドかつ完全電動のモビリティソリューションの提供を目指している。創業以来、ユーザーのニーズと期待を戦略の中心に据えてきた。

同社は現在のモデルラインアップを通じて、モビリティセクターの進化する需要に応え、国際舞台でユーザー志向ブランドとしての地位を強化している。

トッグは2018年6月、アナドル・グループ、BMC、ゾルル・グループ、トルコ商工会議所連合会など5社の産業連合として設立された。完全な知的財産権を持つグローバルモビリティブランドの創造を目標としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

IAAモビリティ

セダン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES