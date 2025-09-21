【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ・セルシオ」から全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

【画像】初代セルシオと、北米版のLS400

今回は、トヨタの高級ブランド「レクサス」の先駆けとして登場し、国内外で高級セダン市場に大きなインパクトを与えた「トヨタ・セルシオ」から全4問を出題です！

【Q1】1984年に開発が始まった「セルシオ」は、オーナー自身は運転しないショーファーカー「センチュリー」を除いた世界の最高級車として位置付けられました。その開発プロジェクト名とされたのは次の内どれでしょうか？

（1）プロジェクト：F

（2）プロジェクト：LS

（3）プロジェクト：C

【Q2】「セルシオ」は次世代のラグジュアリーセダンとして先進の走行、便利、快適機能を満載して登場しました。次の内、世界初の装備として「搭載されていない」ものはどれでしょうか？

（1）GPS式カーナビ「CCS（カーコミュニケーションシステム）」

（2）電子制御サスペンション「ピエゾTEMS」

（3）水滴除去機能付きアウトサイドミラー「超音波雨滴除去ミラー」

【Q3】世界最高峰の乗り心地に大きく貢献したのが新開発のV型8気筒エンジン（1UZ-FE）です。このエンジンは、トヨタの別車種にも搭載されましたが、それは次のうちどれでしょうか？

（1）センチュリー

（2）ハイメディック

（3）スープラ

【Q4】3代目まで日本で使用された「セルシオ」の車名、その意味は次のうちどれでしょうか？

（1）静かすぎて（SILENT）寝てしまう（SLEEP）オーナー（OWNER）の頭文字を並び替えたものから

（2）セルモーターが不要なほど静粛性である「セル不要」から命名

（3）ラテン語で「至上、最高」という意味の「CELSUS」をもとにした造語

