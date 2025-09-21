ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ・セルシオ」から全4問！

クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ・セルシオ」から全4問！
  • クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ・セルシオ」から全4問！
  • レクサス LS400
  • トヨタ セルシオ 3代目（2000年）

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

【画像】初代セルシオと、北米版のLS400

今回は、トヨタの高級ブランド「レクサス」の先駆けとして登場し、国内外で高級セダン市場に大きなインパクトを与えた「トヨタ・セルシオ」から全4問を出題です！

【Q1】1984年に開発が始まった「セルシオ」は、オーナー自身は運転しないショーファーカー「センチュリー」を除いた世界の最高級車として位置付けられました。その開発プロジェクト名とされたのは次の内どれでしょうか？

（1）プロジェクト：F
（2）プロジェクト：LS
（3）プロジェクト：C

【Q2】「セルシオ」は次世代のラグジュアリーセダンとして先進の走行、便利、快適機能を満載して登場しました。次の内、世界初の装備として「搭載されていない」ものはどれでしょうか？

（1）GPS式カーナビ「CCS（カーコミュニケーションシステム）」
（2）電子制御サスペンション「ピエゾTEMS」
（3）水滴除去機能付きアウトサイドミラー「超音波雨滴除去ミラー」

【Q3】世界最高峰の乗り心地に大きく貢献したのが新開発のV型8気筒エンジン（1UZ-FE）です。このエンジンは、トヨタの別車種にも搭載されましたが、それは次のうちどれでしょうか？

（1）センチュリー
（2）ハイメディック
（3）スープラ

【Q4】3代目まで日本で使用された「セルシオ」の車名、その意味は次のうちどれでしょうか？

（1）静かすぎて（SILENT）寝てしまう（SLEEP）オーナー（OWNER）の頭文字を並び替えたものから
（2）セルモーターが不要なほど静粛性である「セル不要」から命名
（3）ラテン語で「至上、最高」という意味の「CELSUS」をもとにした造語

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマら部

トヨタ セルシオ

トヨタ自動車

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES