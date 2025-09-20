ブリッツ、OBDモニター「タッチブレインプラス」をアップデート…『GR86/BRZ』専用の通信機能を追加

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のOBDモニター「Touch-B.R.A.I.N.+（タッチブレインプラス）」をアップデート。最新Ver.1.10として9月17日より販売が開始された。希望小売価格は7万7000円（税込）。

【画像】『GR86/BRZ』専用の通信機能を追加した「タッチブレインプラス」

新バージョンでは、トヨタ『GR86』（ZN8）/スバル『BRZ』（ZD8）専用の通信機能を追加。エンジン油温、燃圧、インジェクター、燃費、触媒温度、ブレーキ液圧、空燃比など、従来のISO CAN通信では取得できなかった22項目の専用データを表示できるようになる。

これにより、サーキット走行時のセッティングや詳細な車両データ解析が可能となる。また、バグフィックスにも対応した。

9月17日以降にメーカーから出荷される製品には最新バージョンのソフトウエアが搭載される。既存のユーザーは、カスタマー登録後にマイページから無償でバージョンアップファイルをダウンロードし、USBメモリーを使って自分でアップデートできる。

自分でアップデートできないユーザー向けには、有償のバージョンアップサービスも用意されている。

タッチブレインプラスは、車両のOBDIIコネクターに接続するだけで動作する車両情報マルチモニター。4.3インチの静電容量タッチパネルを採用し、GPS機能によるラップタイム自動計測やVSC/TRC完全カット機能（トヨタ・86［ZN6］/BRZ［ZC6］のみ）なども搭載している。基本的な機能は、GR86/BRZ以外のクルマでも利用できる。

無線LAN機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体のOBDログデータを合成した動画を生成し、SNSにアップロードすることも可能となっている。