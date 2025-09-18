ホンダ『ヴェゼル』、新グレード「RS」先行予約開始…10月発売へ

ホンダは9月18日、コンパクトSUV『ヴェゼル』に追加予定の新グレード「ヴェゼル e:HEV RS」の情報をホームページで先行公開した。

10月の発売を予定しており、全国のホンダカーズで先行予約の受付を開始した。

新グレードは「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」をグランドコンセプトとし、デザインと走りを磨いてスポーティさを追求した。

エクステリアでは、専用フロントグリルやRSエンブレム、フロント・リアバンパーモールディングなどを採用し、ロー&ワイドなフォルムを実現。ひと目でスポーティーさが伝わるデザインを目指した。

インテリアは黒を基調とし、赤のアクセントを随所に採用。ラックススエードを使用した専用コンビシートとした。

走行性能については、e:HEV RS専用のローダウンサスペンションの採用や、電動パワーステアリングの専用チューニングにより、走る愉しさをさらに追求している。

全高を1545mmに抑えることで、都市部などに多い機械式立体駐車場に入庫することが可能になった。また、先代ヴェゼルRSにはなかった4WDを初めて設定し、幅広い顧客のニーズに対応する。