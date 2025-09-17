ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

TOYOTA GAZOO Racing、多彩なモータースポーツ体験イベント開催へ…WEC JAPAN FUJI

「2025 FIA 世界耐久選手権 第7戦 WEC JAPAN FUJI」
  • 「2025 FIA 世界耐久選手権 第7戦 WEC JAPAN FUJI」
  • GR010 HYBRID 7号車 2025年ル・マン特別リバリー車両展示
  • 「トヨタ GRスープラ セーフティカー」乗車体験
  • TOYOTA GAZOO Racing応援席

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、9月26日から28日まで富士スピードウェイで開催される「2025 FIA 世界耐久選手権 第7戦 WEC JAPAN FUJI」にて、モータースポーツの魅力を体感できる多彩なコンテンツを揃えたイベントブースを出展する。

【画像全4枚】

本イベントでは、TGRブースにて期間中さまざまなステージイベントや体験型コンテンツを実施予定。富士スピードウェイ内イベント広場大屋根下のTGRブースでは、9月27日、28日にTGR所属のプロドライバーによるトークショーを開催し、レースの舞台裏や車両へのこだわりなど、ここでしか聞けない貴重なエピソードを公開する。

出演予定ドライバーは、FIA 世界ラリー選手権（WRC）に参戦する勝田貴元選手、SUPER GT（GT500クラス）と全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する坪井翔選手、同じくSUPER GT（GT500クラス）と全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する阪口晴南選手となっている。

また、ルマン参戦40周年を記念した特別カラーリングモデル「GR010 HYBRID 7号車 2025年ルマン特別リバリー」の搭乗体験をはじめ、市販車の展示だけでなくFIA 世界ラリー選手権戦車両である「GRヤリス Rally1」の特別展示も実施する。

さらに、GR車両の魅力を体感できる試乗体験コンテンツも多数用意している。プロドライバーによる同乗体験に加え、マクドナルドのハッピーセットで人気を博したトミカ「トヨタ GRスープラ セーフティカー」実車への乗車体験、親子で楽しめるドリフト走行体験など、年齢や興味に応じて選べる多彩なプログラムを通じて、モータースポーツの楽しさを、より身近に感じられるようにする。

加えて、TOYOTA GAZOO Racing応援席では、オリジナル応援グッズの配布を行うほか、決勝日である9月28日には、グランドスタンド内に設置された専用応援席で観戦できるプランも用意している。

TGRオフィシャルグッズ販売ブースでは、定番アイテムに加え、今回新たに登場するグッズも多数取り揃えている。現地限定販売の「ルマン特別リバリーミニカー」（限定200台）や、「WEC富士2025フェイスタオル」などレース観戦をさらに盛り上げるアイテムを用意している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタGAZOOレーシング

トヨタ自動車

世界耐久選手権（World Endurance Championship：WEC）

富士スピードウェイ

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES