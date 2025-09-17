TOYOTA GAZOO Racing、多彩なモータースポーツ体験イベント開催へ…WEC JAPAN FUJI

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、9月26日から28日まで富士スピードウェイで開催される「2025 FIA 世界耐久選手権 第7戦 WEC JAPAN FUJI」にて、モータースポーツの魅力を体感できる多彩なコンテンツを揃えたイベントブースを出展する。

【画像全4枚】

本イベントでは、TGRブースにて期間中さまざまなステージイベントや体験型コンテンツを実施予定。富士スピードウェイ内イベント広場大屋根下のTGRブースでは、9月27日、28日にTGR所属のプロドライバーによるトークショーを開催し、レースの舞台裏や車両へのこだわりなど、ここでしか聞けない貴重なエピソードを公開する。

出演予定ドライバーは、FIA 世界ラリー選手権（WRC）に参戦する勝田貴元選手、SUPER GT（GT500クラス）と全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する坪井翔選手、同じくSUPER GT（GT500クラス）と全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する阪口晴南選手となっている。

また、ルマン参戦40周年を記念した特別カラーリングモデル「GR010 HYBRID 7号車 2025年ルマン特別リバリー」の搭乗体験をはじめ、市販車の展示だけでなくFIA 世界ラリー選手権戦車両である「GRヤリス Rally1」の特別展示も実施する。

さらに、GR車両の魅力を体感できる試乗体験コンテンツも多数用意している。プロドライバーによる同乗体験に加え、マクドナルドのハッピーセットで人気を博したトミカ「トヨタ GRスープラ セーフティカー」実車への乗車体験、親子で楽しめるドリフト走行体験など、年齢や興味に応じて選べる多彩なプログラムを通じて、モータースポーツの楽しさを、より身近に感じられるようにする。

加えて、TOYOTA GAZOO Racing応援席では、オリジナル応援グッズの配布を行うほか、決勝日である9月28日には、グランドスタンド内に設置された専用応援席で観戦できるプランも用意している。

TGRオフィシャルグッズ販売ブースでは、定番アイテムに加え、今回新たに登場するグッズも多数取り揃えている。現地限定販売の「ルマン特別リバリーミニカー」（限定200台）や、「WEC富士2025フェイスタオル」などレース観戦をさらに盛り上げるアイテムを用意している。