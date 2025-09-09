ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「WECチャリティーオークション」初開催、選手のレアグッズ出品へ…富士6時間耐久レースで

「WECチャリティーオークション」
  • 「WECチャリティーオークション」
  • 富士6時間耐久レース
  • 昨年のドライバートークショー3回目の様子
  • 昨年の「玉入れ大会」・「餅まき大会」の様子

富士スピードウェイで9月26日から28日に開催される2025 FIA世界耐久選手権第7戦富士6時間耐久レースにおいて、「WECチャリティーオークション」が初開催される。

【画像全4枚】

今回、初の試みとして、選手が実際に着用していた商品やサイン入りグッズなど、ここでしか手に入らないレアアイテムが出品される「WECチャリティーオークション」を9月26日と28日に開催する。過酷なモータースポーツの現場で選手が着用したレーシングスーツや、チームメカニックがピット作業で使用する耐火スーツをはじめ、チーム内で使用されているパーツやグッズに至るまで、どんなレアアイテムが出てくるか期待が高まる。

9月27日にはイベント広場ステージにて「ドライバートークショー」を開催。WEC富士ラストランのジェンソン・バトン選手、ミック・シューマッハ選手の出演が決定した。トークショー後に行われる「玉入れ大会」や「餅まき大会」にも参加予定となっている。

場内では飲食やグッズを一定額以上購入すると必ず貰える「WECオリジナルステッカー」プレゼントも実施。対象店舗にて、商品は2000円以上、飲食は1000円以上の商品購入で、WEC参戦中のHYPERCARオリジナルステッカーをプレゼントする。

その他、ヘリコプター遊覧飛行、スポーツ自転車の体験会、ミニ四駆やラジコン大会などイベントが盛りだくさん。27日夕刻に運行するキャンプや車中泊で場内宿泊者が利用できる「あしがら温泉シャトルバス」や、年配や子供連れなどに「ウェルキャブ」・「ケアシャトル」を無料運行する。

《森脇稔》

世界耐久選手権（World Endurance Championship：WEC）

富士スピードウェイ

