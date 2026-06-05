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富士モータースポーツフォレストテラス、5店舗が先行開業…2027年春に全面開業へ

「富士モータースポーツフォレストテラス」イメージ
  • 「富士モータースポーツフォレストテラス」イメージ

トヨタ不動産と富士モータースポーツフォレストは6月5日、静岡県駿東郡小山町に新たな複合商業施設「富士モータースポーツフォレストテラス」を先行開業する。

本施設は、2社が静岡県駿東郡小山町で協働して推進する再開発計画「富士モータースポーツフォレストプロジェクト」の一環として、トヨタ不動産が開発・運営する。

「富士モータースポーツフォレスト」は、国際サーキット「富士スピードウェイ」を中心に、モータースポーツや様々なモビリティ体験を楽しめる複合施設だ。エリア全体が「新しい体験」や「発見」のある場所へと常に進化を続けている。

施設全体は商業施設・温泉施設・ホテルで構成される。6月5日に先行開業する5店舗はすべて新業態のレストランまたはドッグサービス店舗で、うち3店舗は静岡県初出店となる。

レストランは全店がペット同伴可能なテラス席を備えた開放的な空間で、静岡県や関東近郊に住む人をはじめ、富士スピードウェイや御殿場エリアを訪れる人々に新たな食の選択肢を提供する。

先行開業の5店舗は、

山の名水そば 富士の香【静岡初出店・新業態・テイクアウト有】

トラスパレンテ セレステ【新業態・テイクアウト有】

豊洲まぐろ問屋 虎市【新業態】

茶楼キスリン【静岡初出店・新業態】

ペトリート【静岡初出店・新業態】

なお、本施設は完全キャッシュレス決済を導入予定で、イベント開催時の混雑緩和と快適な滞在価値の提供を目指す。

アクセスは新東名高速道路 東京ICから約50分の「足柄スマートIC」より車で約10分、JR御殿場線「御殿場」駅より車で約20分。

2027年春の全面開業時には温泉施設・ホテルと新たな3店舗が加わる予定だ。

さらに2028年度以降に予定される新東名高速道路の全線開通にあわせ、（仮称）小山パーキングエリアスマートインターチェンジが開業する見込みで、エリア一帯のさらなる賑わい創出と滞在価値の向上に貢献する。

「富士モータースポーツフォレスト」エリアには既に、富士スピードウェイ（1966年開業）、富士スピードウェイホテル（2022年開業）、富士モータースポーツミュージアム（2022年開業）、ウェルカムセンター／ルーキーレーシングガレージ（2023年開業）などが順次開業しており、今後も世界に誇れる自動車文化を育てた地として進化を続ける方針だ。

《森脇稔》

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