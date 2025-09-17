ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プレミア化は必至!?『ランクル』を知り尽くしたトヨタ車体の「ラリー仕様」限定車にSNS歓喜

ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』
トヨタ車体は、ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』を12台限定で抽選発売すると発表した。SNSでは「ランクルを知り尽くしているメーカーが手掛けただけに乗ってみたい！」など、注目を集めている。

【画像】12台限定の特別仕様車「ランドクルーザー300 RALLY RAID」

この特別仕様車は、チームランドクルーザー・トヨタオートボディ（TLC）が2025年1月にサウジアラビアで開催されたダカールラリー2025において、市販車部門12連覇を達成したことを記念して商品化された。

TLCラリードライバーの三浦昂氏（トヨタ車体社員）が「どんな路面でも疲れず、安心して速く走れるクルマをつくりたい」という思いでプロデュースしたという。

特別装備として、18インチアルミホイール（ENKEI「PDT1」）、トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」、レッドブレーキキャリパー、レッド牽引フック、専用サスペンション、マッドガード、各種ステッカーなどを装備する。

内装では、RALLY RAID専用シート（表皮替え）や専用オーナメントを採用し、限定車であることを演出している。

コンプリート車は限定12台で価格は税込み938万800円から。さらに、GR SPORTディーゼル車オーナー向けに用品パッケージも販売される。こちらも限定12セットで税込み151万1400円（2025年3月以降生産のGR SPORTディーゼル車はサスペンション＆キャブマウント架装無しパッケージで税込み124万4100円）。

ランドクルーザー300 RALLY RAIDの発表にX（旧Twitter）では、「激カッコいい！」「ラリーの魅力を市販車に落とし込んだな」など、力強いデザインと存在感など「ラリーの魅力」が、見事に市販車のスタイリングへと昇華されているとして高い支持を集めている。

「ラリーの血がそのまま市販車に入ってる」「ランクルを知り尽くしているメーカーが手掛けただけに乗ってみたい！」など、ランドクルーザーという存在を誰よりも知り尽くしているトヨタ車体ならではの特別仕様車ということも注目のポイントとなっているようだ。

また「限定12台…少なッ！」「限定12台は少なすぎ…でもそれがまた価値を高めるんだろうな」など、驚きの声が上がっており、プレミア化は必至だ。

《宗像達哉》

