アウディF1、アディダスと複数年パートナーシップ契約…公式アパレルパートナーに

アウディは9月12日、アウディF1チームとアディダスが、複数年にわたるパートナーシップを締結したと発表した。この契約により、アディダスはチームのオフィシャルアパレルパートナーとなる。

明快さと精緻さによって印象づけられるスタイリッシュなデザインと、最先端テクノロジーを組み合わせたコレクションは、2026年シーズンの開始前にリリースされる予定だ。

このパートナーシップの一環として、アディダスとアウディF1チームは、ドライバー、メカニック、エンジニア、そしてサーキットで様々な役割を果たすチームメンバーのために、それぞれの要件を満たすハイパフォーマンスギアの包括的なコレクションを開発するために緊密に協力している。

チームの日々の活動に最大限のサポートを提供し、最高の成果を引き出す機能的な製品を生み出すことを共通の目標としている。常に進化し続けることが本質であるこのスポーツにおいて、このコレクションは、最先端のアディダステクノロジーと、パドック内外での斬新で革新的なアプローチによって、モータースポーツ文化に新たなトレンドを打ち立てる。

アディダスとアウディF1チームは、ファンをこのパートナーシップの核として考え、スポーツに対する情熱を初期の段階から共有し、アパレル開発にとどまらないコラボレーションを築いている。

アウディのゲルノート・デルナーCEOは「アディダスとアウディは、トップレベルのスポーツにおいて数十年にわたる協力関係を築いてきた。それは共通の価値観と、パフォーマンスを通じて人々を鼓舞したいという思いに基づいている」と述べた。

アディダスのビョルン・グルデンCEOは「私たちはアウディF1チームとパートナーシップを結び、このスポーツの最高峰カテゴリーへのデビューをサポートできることを大変誇りに思う」とコメントした。