BMW『X3』新型、ハンコック製タイヤ3種類を新車装着タイヤに指定

韓国のハンコックタイヤは9月8日、BMW『X3』新型向けに新車装着タイヤ3種類を供給すると発表した。

【画像全2枚】

BMW X3は2003年の初代発売以来、世界で350万台以上を販売したベストセラーモデルで、プレミアム中型SUVという新しいセグメントを開拓したと評価されている。第4世代X3は最新のOSシステム「BMW オペレーティングシステム9」の適用により、より進歩したデジタル体験と48ボルトマイルドハイブリッド技術により、さらにダイナミックな走行性能を提供する。

ハンコックタイヤは、BMWとの緊密な技術協力の結果、X3車両に最適化された専用タイヤの開発に成功した。該当車両には超高性能パフォーマンスタイヤ「ベントゥス エボSUV」、プレミアムコンフォートタイヤ「ダイナプロHPX」、冬用高性能タイヤ「ウィンター アイセプト エボ3 X」などSUV専用タイヤ3製品が装着される。

「ベントゥス エボSUV」は卓越したドライビングパフォーマンスと静粛性を兼ね備えた製品だ。最新トレッド設計と最新AI技術を活用した最適コンパウンドを採用し、特定性能が向上すると他の性能が低下する「トレードオフ」現象を克服。雨天走行安定性、乾燥路面制動力、高速走行性能、燃費など全部門にわたって圧倒的な性能を提供する。

「ダイナプロHPX」は優れたハンドリングと制動性能はもちろん、快適な乗車感と静粛性まで全て備えたSUV専用オールシーズンタイヤだ。「M+S」認証を取得し、泥道、雪道、乾燥路面、濡れた路面など様々な環境でも快適で安定した走行を一貫してサポートする。

「ウィンター アイセプト エボ3 X」は冬季のあらゆる路面条件で卓越したパフォーマンスを発揮するプレミアムSUV専用冬用タイヤだ。非対称トレッドとジグザグ型グルーブデザインの適用により、雪道で強力な牽引力、制動力、ハンドリング性能などを裏付ける。

ハンコックタイヤは今回の新車用タイヤ供給を機に、グローバル市場をリードする最上位技術力を再び認められた。2011年のBMW小型車ブランドMINIを皮切りに「1、2、3、4、5シリーズ」、SUVモデル「X1、X3、X5」、フラッグシップモデル「ニュー7シリーズ」など中核車種に新車用タイヤを供給し、堅固なパートナーシップを継続している。

特に2022年初の純粋電気グランクーペ「i4」に続き、今年8月にはフラッグシップSUVモデル「iX」まで至る電気自動車ポートフォリオを構築し、BMWの電動化部門中核協力者として位置づけられている。

ハンコックタイヤはトップティア技術力とグローバル統合ブランド「ハンコック」のプレミアム地位を前面に出し、BMWとのパートナーシップをより堅固にしている。新車用タイヤ部門での協力を含め、自動車複合文化空間「BMW ドライビングセンター」11年連続高性能タイヤ独占供給、BMWグループコリアとのブランドコラボレーション映像多数制作など緊密なパートナーシップを継続し、プレミアムブランド地位を持続強化している。