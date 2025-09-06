ブレイズの軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」の特別仕様車が生産終了、最後の一台を販売

ブレイズは、軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」の特別仕様「CUSTOM BORDERLESS（カスタムボーダレス）」を搭載した車両『ハイゼットカーゴ』の生産が終了したことを発表した。最後の1台が9月4日現在、販売を受け付けており、実車はブレイズ本社（名古屋市中村区）で見学できる。

【画像】軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」の特別仕様車

同社は、この1台を逃すと二度と手に入らない特別なモデルとなっており、まさに「唯一無二のキャンピングカー」として検討できる、としている。

この車両は、ダイハツ ハイゼットカーゴの2020年式をベースとしており、走行距離3万km、車検は2027年6月まで。価格は278万円で、車両、キット、諸費用の価格込みとなっている。

ネクストキャンパーキットグレードは「LIMITED」の特別仕様車カスタムボーダレスで、大人カッコいいパーツや黒を基調とした内装により、高級感とワイルドな無骨感を演出。

後部座席のベッドマットはフラットになり寝心地良好で、セカンドシートを起こせばいつでも簡単に4人乗り仕様に早変わりするため、通常の普段使用にも最適だ。

Shelf board下段のテーブルに脚をつけることにより、簡単に外で使えるテーブルに変身し、アウトドアでは欠かせないアイテムの一つとなっている。

ブレイズが提供するネクストキャンパーは、デザイン性・機能・品質の全てにこだわった軽キャンピングカーキットで、プレミアム・リミテッド・アクティブの3つのキットから選択可能。現在、車両持ち込みの場合、最短1か月で取り付け可能だ。

特徴として、日本の職人の手で作り上げた高品質の家具やベッドマット、180度回転するシンクと1.5m伸縮式シャワーで車外でも快適、2000Wインバーター搭載でさまざまな家電製品が使用可能となっている。

キット価格は49万2800円（税込）からで、取り付け車種については、新車購入ベース、新古車・中古車ベース、車両持ち込みベースがある。