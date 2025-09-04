ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWグループ、電動化から自動運転まで先端技術を一挙公開へ…IAAモビリティ2025

フォルクスワーゲングループが、9月7日にドイツ・ミュンヘンで開幕するIAAモビリティ2025において、革新的な技術力を披露し、最先端技術を発表する。

9月7日から12日までの6日間、同グループはIAAサミット展示スタンド（ホールB1）で技術革新の全容を紹介する。世界初公開、先進技術革新、インテリジェントモビリティコンセプトにより、グループとそのブランドはミュンヘンでモビリティの未来に向けた強力な推進力を提供している。

フォルクスワーゲングループは、電動・ハイブリッド駆動やレンジエクステンダーコンセプトから、AI支援による高度自動運転・自律運転、新しいモビリティコンセプトまで、新技術を幅広い層に提供している。

これらすべては最先端AI技術と開発手法の一貫した活用により実現されており、フォルクスワーゲングループがグローバル自動車テックドライバーへの道のりで加速していることを裏付けている。

グループスタンドでの数多くの技術・製品プレゼンテーションは、ドイツ連邦交通大臣パトリック・シュニーダー氏など、ビジネス・政治界の著名なゲストによる刺激的な基調講演やパネルディスカッションで補完される予定だ。

