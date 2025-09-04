ヒョンデIONIQ、ブランド初の小型EVコンセプト「Concept THREE」予告…IAAモビリティ2025

ヒョンデは9月2日、IONIQブランド初となるコンパクトEVコンセプト『Concept THREE』のティーザー写真を公開した。

先週公開された初回のティーザー画像に続き、ヒョンデはIAAモビリティ2025での世界初公開に先立ち、正式にモデル名をConcept THREEと発表した。

新たに公開された画像では、Concept THREEの未来志向のデザインが披露されている。サイドプロファイルは、ヒョンデのデザイン言語「Art of Steel」によって形作られた大胆でエネルギッシュなスタンスを見せている。

鋼鉄が曲がり流れる様子からインスピレーションを得たボディは、彫刻的な表面、クリーンな交差部、そして動きと精密さの両方を強調する特徴的なキャラクターラインを特徴としている。この表現力豊かなサイドビューは、コンパクトEVのシルエットを再構築する新しいタイポロジー「Aero Hatch」も予告している。

詳細は明かされていないが、Concept THREEは2025年9月9日から14日にミュンヘンで開催されるIAA Mobility 2025で世界初公開される。ヨーロッパ最大のモビリティショーケースへのヒョンデの参加は4年ぶりとなり、同社のヨーロッパ市場への献身と持続可能なイノベーションにおけるリーダーシップを再確認するものという。

IAA Open Spaceでは、ヒョンデがConcept THREEとコンパクトEVセグメントの再定義における役割について詳しく紹介する予定だ。さらなる詳細は9月9日のヒョンデの記者会見で明らかにされる。