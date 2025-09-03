ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「元気な顔だな」「やばい欲しすぎる！」VWの新型SUV『T-Roc』にSNSで注目集まる

フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」
  • フォルクスワーゲンT-Roc新型の「R-Line」

フォルクスワーゲンは8月28日、新型『T-Roc（Tロック）』の予約販売をドイツで開始したと発表した。T-Rocは2017年の初代発売以来、欧州市場で高い人気を獲得、日本でも主力モデルとなっている。SNSでは「新型T-ROCえーやんえーやん」「元気な顔だな」など期待の声が集まっている。

【画像】VWの新型『T-Roc』

新型T-Rocでは装備体系を大幅に見直し、顧客にとってより分かりやすい構成とした。基本グレードの「トレンド」から、機能性と快適性を重視した「ライフ」、デザインと技術に焦点を当てた「スタイル」、そしてスポーティさを追求した「R-Line」まで4つのグレードを設定。パッケージ数は従来比50％削減し、シンプルで魅力的な価格設定を実現している。

ボディカラーは全6色を用意。ピュアホワイトソリッド、ウルフグレーメタリックに加え、新色としてカナリーイエローソリッド、フレームドレッドメタリック、セレスティアルブルーメタリック、グレナディラブラックメタリックを設定した。ルーフには2トーンのブラックソリッドも選択可能だ。

新型では最新のMQB evoプラットフォームを採用し、先進運転支援システムを大幅に強化した。トラベルアシストは自動車線変更機能を追加し、速度制限への対応もより予見性を高めた。パークアシストプロでは最大50mの距離でメモリー機能を使った完全自動駐車が可能となり、スマートフォンを使った遠隔操作にも対応している。

これに対してX（旧Twitter）では、「新型T-ROCえーやんえーやん」「やばい新型T-ROC欲しすぎるぞ！」など、期待の声が集まっている。

特に注目が集まっていたのはエクステリアデザインで「元気な顔だな」「めっちゃかっこよくなってる」といったコメントのほか、「思ったよりデザイン上手くまとめてきた」といった意見も。

また「最後の内燃機関のVW…？」といったコメントも寄せられていた。

《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW Tロック（T-Roc）

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES