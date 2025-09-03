ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「本当に世に出るとは」車重わずか1トンで800馬力V12、「超アナログ」スーパーカー…新型車記事ランキング　8月

2025年8月の新型車に関する記事のアクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキング。1位はガラジスティ＆カンパニーが発表した新型ハイパーカー『GP1』に関する記事でした。


1位） 「本当に世に出るとは」わずか1トンの車体に800馬力V12を搭載、「超アナログ」なスーパーカーにSNS沸く：298 Pt.

英国の新興メーカー、ガラジスティ＆カンパニーが発表した新型ハイパーカー『GP1』は、現代では珍しい完全アナログ仕様を目指して開発されたピュアスポーツモデルとなる。
ガラジスティ＆カンパニーが発表した新型ハイパーカー『GP1』





2位） 【日産 ルークス 新型】「ルークスはパイクカー」開発デザイナーが立ち返った“軽ならではのデザイン”とは：54 Pt.

日産自動車は22日、軽スーパーハイトワゴンの『ルークス』を今秋フルモデルチェンジすると発表した。先代からガラッと変わったデザインには、「日本ならではの軽自動車」というこだわりが込められているという。
日産『ルークス』新型





3位） 内装はまるで「地中海のヨット」！ VWが新型キャンピングカー『グランドカリフォルニア』発表へ：54 Pt.

フォルクスワーゲンは、8月29日にドイツ・デュッセルドルフで開幕する「キャラバンサロン2025」で、キャンピングカー『グランドカリフォルニア』の2026年モデルを初公開する。
VW新型キャンピングカー『グランドカリフォルニア』発表へ





4位） スバル『アウトバック』新型、約515万円から…年内米国発売へ：48 Pt.

スバル・オブ・アメリカは、新型『アウトバック』の価格を発表した。現地ベース価格は3万4995ドル（約515万円）からで、年内に全米の販売店で発売される。
スバル『アウトバック』新型…年内米国発売へ





5位） 三菱『デリカミニ』がフルモデルチェンジ！「やんちゃ坊主」感アップ、走りも三菱らしく進化：46 Pt.

三菱自動車は22日、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』をフルモデルチェンジすると発表、予約受付を開始した。親しみやすいフロントマスクや、三菱の強みである4WD技術などで人気のデリカミニが、登場から2年少々で2代目となる。
三菱『デリカミニ』がフルモデルチェンジ

