ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス NX、電動モデルのラインナップを拡充…2026年型を米国発表

レクサス NX の2026年モデル（米国仕様）
  • レクサス NX の2026年モデル（米国仕様）
  • レクサス NX の2026年モデル（米国仕様）
  • レクサス NX の2026年モデル（米国仕様）

レクサスは8月29日、SUV『NX』の2026年モデルを米国で発表した。駆動方式とグレード構成を見直している。

【画像】レクサスNXの2026年モデル

最も注目すべき変更点は、NX 350hハイブリッドモデルに新たにFWD（前輪駆動）仕様を追加したことだ。これまでAWD（全輪駆動）のみの設定だったが、選択肢が広がることでより幅広い顧客層にアピールできる。FWD仕様は0-96km/h加速が8.2秒、EPA燃費は40mpgとなっている。

グレード構成では、F SPORTハンドリンググレードがハイブリッドモデルにも設定可能となり、全パワートレインで選択できるようになった。また、プラグインハイブリッドのNX 450h+にプレミアムグレードを新設し、より手頃な価格でPHEVを提供する。

PHEVモデルには実用性向上策として、レベル1・2両方の充電に対応するデュアル電圧充電ケーブルを全車に標準装備する。7kWオンボードチャージャー装備車では、理想的な条件下で約3時間でフル充電が可能だ。

外観では新色インフラレッドを全グレードに追加し、ウルトラホワイトも全ラインナップで選択可能となった。

パワートレインは3種類を用意する。NX 350は2.4Lターボエンジンで275hp、AWDのみの設定。NX 350hは2.5L エンジンとモーターの組み合わせで240hp、FWDとAWDを選択可能。NX 450h+はプラグインハイブリッドで電気のみで約60km走行でき、総合燃費は84MPGeを実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス NX

レクサス（Lexus）

ハイブリッドカー HV、HEV

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES