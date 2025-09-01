ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ、東京2025世界陸上に参画…『プレリュード』や『N-ONE e:』がマラソンコース確認車に

プレリュード
  • プレリュード
  • ホンダ N-ONE e:
  • Honda 0 SUVプロトタイプ
  • N-VAN e:
  • CR-V e:FCEV
  • ラジコンカー Honda 0（ゼロ）SUV プロトタイプ1／4モデル
  • UNI-ONE

ホンダは、9月13日から21日まで開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」にオフィシャルパートナーとして参画すると発表した。

同社は「革新技術を搭載した多様なモビリティを通じて環境・安全に配慮した大会を実現し、アスリートの活躍によって生まれる驚きと感動を最大化する」をテーマに掲げ、燃料電池車や電気自動車、ハイブリッド車などの多様なモビリティ約120台を提供する。提供する全ての大会公式車両には大会特別ラッピングが施される。

男女マラソンをサポートする車両として、審判長車には燃料電池車『CR-V e:FCEV』を、計時車両にはセイコーのタイマーを搭載した軽商用EV『N-VAN e:』を提供する。さらに可搬型外部給電器「Power Exporter e: 6000/9000」を使用してN-VAN e:から電力を取り出し、5km毎の通過タイムを計測するために敷設されたアンテナマットへ電力を供給する。

競技前の安全性確認などに使われるコース確認車として、スペシャリティスポーツモデルである新型『プレリュード』および新型軽乗用EV『N-ONE e:』が起用される。いずれも2025年秋発売予定の最新モデルだ。

プレスバイクとしては、交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を搭載し、二人乗りが可能な電動二輪パーソナルコミューター「CUV e:」が選手たちの活躍を捉える。

大会関係者の送迎用車両としては燃料電池車CR-V e:FCEVに加え、STEP WGN、ODYSSEY、ZR-Vなどのハイブリッド車を提供する。さらに大会を支える運営スタッフや関係者の移動用に、座ったまま体重移動するだけで移動できるハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE」が活用され、作業負荷軽減に貢献する。

大会期間中、世界陸上競技選手権大会史上初めてとなる競技場内での車両展示を行う。展示する車両は2026年に北米、その後グローバルで量産モデルの発売を予定しているEV『Honda 0 SUVプロトタイプ』だ。さらにこのモデルの4分の1サイズのラジコンカーを本大会用に特別に製作した。やり投・ハンマー投・円盤投の投てき種目において投てき物を回収し、迅速かつ安全に運搬することでスタッフの負荷軽減やスムーズな競技運営に寄与する。

大会をサポートするホンダのモビリティを国立競技場に隣接する東京体育館前エリアに展示する。実際に走行しているような臨場感あふれる背景などの演出を施しフォトスポットとして展開する。またCUV e:、白バイ仕様のNT1100とUNI-ONEは来場者が実際に乗って写真を撮ることができ、東京2025世界陸上をより身近に感じてもらえる体験の場を提供する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ プレリュード

ホンダ N-ONE

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES