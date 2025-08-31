BMWの最上位EVセダン『i7』がアートカーに、韓国人アーティストとコラボ…9月3日初公開へ

BMWは8月27日、韓国で9月3日から6日まで開催されるアートフェア「フリーズソウル2025」において、最上位EVセダン『i7』のアートカーを初公開すると発表した。

BMWグループは今回、2つの記念すべき節目を祝う。BMW韓国の設立30周年と、BMWアートカーコレクションの50周年だ。これを記念して、韓国の著名なアーティストLee Kun-Yongとの多面的なコラボレーションを実施する。

Lee Kun-Yongは1942年にサリウォン（現在の北朝鮮）で生まれ、韓国で最も影響力のあるアバンギャルドアーティストの一人とされている。彼の絵画に対する考えはプロセスに焦点を当てており、身体のパフォーマティブな使用を通じて具象が媒体となる。代表的な「ボディスケープ」シリーズは、反復的で正確な身振りで構成され、キャンバス上に空間における身体の動きを描写し、アーティストの物理的な痕跡から抽象的な世界を創造している。

BMW i7のアートカー

BMWとのコラボレーションで、Lee Kun-Yongは完全電気自動車のi7に、独自の車体ラップをデザインした。これはフリーズソウルで展示される。彼は「ボディスケープ」シリーズをさらに発展させ、車両を空間を移動するだけでなく、空間を体現するモバイルキャンバスに変身させた。

9月4日午後1時には、Lee Kun-Yongが象徴的なライブパフォーマンスを行い、新しいキャンバスを1つ制作する。BMWi7での作業にインスパイアされ、彼はモビリティ、時間、空間に関する思考を身体表現に翻訳する。

2025年、BMWはアートカー50周年を世界的な展示プログラムと多様な芸術的イニシアチブで祝う。1975年以来、BMWグループはアーティストに自動車への魅力の遊び場を提供してきた。現在20台のアートカーのコレクションは、現代アート、音楽、映画、デザインの分野で100以上のイニシアチブを持つグローバルな文化的関与の本質を形成している。

BMW韓国は1995年の設立以来、韓国で大きな存在感を示している。韓国はBMWグループにとって5番目に大きな市場であり、2023年と2024年には輸入自動車ブランドの中で1位にランクされた。BMW韓国は2025年に30周年を迎え、「Joy of Driving. Innovation for Tomorrow.」をモットーに数多くのイベントを開催する予定だ。