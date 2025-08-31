本格システムを組める「DSP」が搭載された「メインユニット」がある!?［サウンドユニット・選択のキモ…DSP編］

愛車のオーディオシステムのアップグレードに関心を持つドライバーに向けて、その思いを実行に移そうとするときに役立つ情報を紹介している当連載。現在は「DSP」の選択法を解説している。今回は、高度なDSPを搭載している市販の「メインユニット」について解説する。

◆「外付けDSP」の使用が標準形。しかし高性能「メインユニット」という選択肢もある！

さて、ここまで解説してきたとおり、カーオーディオシステムを本格化させようと思ったときには、何らかのDSPの導入が不可欠となる。なお、ふた昔前ならハイグレードなメインユニットを導入すれば、併せてDSPも手に入れられた。高度な機種は普通、高性能なDSPを内蔵または付属していたからだ。

しかし昨今は「ハイエンド・メインユニット」は姿を消したので、システムを高性能化しようとするときには「外付けDSP」を導入するのが標準形となっている。

とはいえ、ある程度高度なDSPを内蔵したメインユニットは今もある。なので前回の記事では、どのような機能を積んでいる機種を選ぶべきかを説明したのだが、実をいうとハイエンド・メインユニットに積まれていたDSPに準じた能力を持つDSPを搭載したメインユニットも一部存在している。

それは、カロッツェリアの「ネットワークモード」に対応した機種だ。

「ネットワークモード」に対応した「メインユニット」の一例（カロッツェリア・DMH-SZ700）。

◆「ネットワークモード」対応機では、「マルチアンプ接続」を実行可能に！

では、ネットワークモードとはどのようなものなのかを説明していこう。結論は以下のとおりだ。当モードを活用すると、なんとフロント2ウェイを「マルチアンプ接続」にて鳴らせるようになる。

ちなみにマルチアンプ接続とは、フロント2ウェイのツイーターとミッドウーファーとを個別にコントロールできて、各スピーカーユニットを「パワーアンプ」の1chずつの出力にて鳴らせるようになる、というものだ。で、システムを本格化させる場合には、大抵マルチアンプ接続が実行される。つまりネットワークモードに対応していると、本格システムにおいての常套手段を講じられるというわけなのだ。

ところで前回の記事では、ある程度高度なDSPが搭載されたメインユニットが欲しいと思うなら、「クロスオーバー」と「タイムアライメント」が使えるモデルがお薦めだと説明した。なぜならクロスオーバーが使えるとフロントスピーカーとサブウーファーに対して再生範囲の割り振りをさせられて、タイムアライメントが使えると各スピーカーから発せられる音の到達タイミングを揃えられる。

「ネットワークモード」に対応した「メインユニット」の一例（カロッツェリア・_DMH-SF600）。

◆ネットワークモード対応機なら、より詳細なサウンドチューニングを行える！

とはいえマルチアンプ接続が行えない場合には、これらの機能の効き目は限定的なものとなる。クロスオーバーはツイーターとミッドウーファー間には効かせられず、タイムアライメントも各スピーカーに対して個別に適応させられない。

でもネットワークモードを活用できると、クロスオーバーもタイムアライメントもツイーターとミッドウーファーのそれぞれに効かせられるようになるので、より詳細なサウンドチューニングを行える。

なお、カロッツェリアのメインユニットの中でも『サイバーナビ』は、さらにDSPが高性能だ。というのも当機は「イコライザー」も優秀だ。上級機でもイコライザーは普通13バンドタイプとなっているが、サイバーナビだけは左右＋サブウーファー独立31バンドタイプとなっている。

ところでネットワークモードに対応していても、フロント3ウェイのマルチアンプ接続は行えない。フロント3ウェイも視野に入る場合には、選択すべきは外付けDSPとなる。このことは頭に入れておきたい。

今回は以上だ。次回からはいよいよ、外付けDSPの選択法を解説していく。お楽しみに。