プジョー『208 GT』、「セレニウムグレー」まとう200台の限定車登場…360万9500円

ステランティスジャパンは8月28日、プジョーの小型ハッチバック『208 GT』の限定モデル「208 GT Selenium Edition」を200台限定で発売した。メーカー希望小売価格は360万9500円だ。

今回の限定車では、『208』として初めてのボディカラー「セレニウムグレー」が採用された。深みのあるグレートーンが、208のグラマラスなフォルムと洗練された意匠をより一層際立たせ、都会的でモダンな雰囲気を演出する。

ベースとなる208は、日本の街中での取り回しに優れたボディサイズに加え、独創的なデザインと先進運転支援システムを備えている。日々の運転に走る歓びをもたらす上質なコンパクトカーとして、幅広いユーザーから支持を集めている。

特に注目すべきは、ガソリンエンジンならではのダイレクトな走りを楽しめることだ。今後、ラインナップの電動化によりマイルドハイブリッド等の導入展開が予定される中、この「208 GT Selenium Edition」は、ピュアガソリンモデルの魅力を改めて体感できる貴重な一台といえる。

落ち着きと品格を感じさせる限定色「セレニウムグレー」を纏った208は、プジョーガソリン車ならではのエキサイティングな走りに加え、洗練されたデザインと佇まいが魅力の限定車となっている。

《森脇稔》

