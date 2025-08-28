ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキ『Ninja ZX-6R』2026年モデルの新カラーにバイクファン注目！「全部良い」と高評価の声

カワサキ Ninja ZX-6R 2026年モデル
カワサキモータースジャパンは26日、スポーツバイク『Ninja ZX-6R』のカラー＆グラフィックを変更した2026年モデルを、9月27日に発売すると発表した。これに対してSNSでは「今回のカラーリング全部良いな」など注目が集まっている。

今回のモデルチェンジでは、従来モデルからカラーリングとグラフィックデザインを一新。ライムグリーン、メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック、メタリックマットダークグレー×エボニーの3色展開となった。

注目すべき新機能として、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」に対応した。これらの機能は通常有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に提供される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

Ninja ZX-6Rは、37ccのアドバンテージを活かした高性能エンジンを搭載。KQS（カワサキクイックシフター）、KTRC（カワサキトラクションコントロール）、パワーモード選択、KIBS（カワサキインテリジェントアンチロックブレーキシステム）など、先進のライダーサポート技術を標準装備している。

そんな「Ninja ZX-6R」2026年モデルに対して、X（旧Twitter）では「くそかっけぇ！」「今回のカラーリング全部良いな」と高評価の声が集まっている。

特にカラーリングへの注目が集まり「カッコイイね。好みのカラーリングだなー」「ライムグリーンかっけーなおい」といったコメントが集まった。他にも「かっこよすぎ。宝くじ当たらないかなぁw」といった声も見られた。

なお、メーカー希望小売価格は159万5000円。販売はカワサキプラザ限定となる。

《小國陽大》

