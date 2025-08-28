日産『ルークス』新型の価格は165万～230万円台と予想、秋発売へ

日産自動車は8月22日、軽スーパーハイトワゴンの新型『ルークス』を先行公開した。発売は秋頃を予定しており、メーカー希望小売価格（予定）は160万円台からと発表されている。

正式な価格は未定だが、従来モデルや競合車の価格設定を踏まえると、グレードや駆動方式によって165万～230万円台の幅広いレンジになると予想される。

従来型ルークスは2020年の登場時、標準仕様「S」で141万5700円（税込）から設定され、2024年の一部改良後は装備強化により150万円台後半から200万円台前半となっていた。4WDモデルは2WD比で15万～20万円程度高く設定されていた。

新型は先進安全装備やコネクティッド機能の標準化、内外装デザインの刷新により、価格上昇が見込まれる。予想価格レンジは以下の通り。

標準仕様（S/X系・2WD）：165万～180万円前後

標準仕様（S/X系・4WD）：185万～200万円前後

ハイウェイスター系 NA（2WD）：185万～195万円前後

ハイウェイスター系 NA（4WD）：200万～210万円前後

ハイウェイスター・ターボ（2WD）：200万～210万円前後

ハイウェイスター・ターボ（4WD）：215万～230万円前後