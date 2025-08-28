ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『ルークス』新型の価格は165万～230万円台と予想、秋発売へ

日産『ルークス』新型（イメージ）
  • 日産『ルークス』新型（イメージ）
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型

日産自動車は8月22日、軽スーパーハイトワゴンの新型『ルークス』を先行公開した。発売は秋頃を予定しており、メーカー希望小売価格（予定）は160万円台からと発表されている。

正式な価格は未定だが、従来モデルや競合車の価格設定を踏まえると、グレードや駆動方式によって165万～230万円台の幅広いレンジになると予想される。

従来型ルークスは2020年の登場時、標準仕様「S」で141万5700円（税込）から設定され、2024年の一部改良後は装備強化により150万円台後半から200万円台前半となっていた。4WDモデルは2WD比で15万～20万円程度高く設定されていた。

新型は先進安全装備やコネクティッド機能の標準化、内外装デザインの刷新により、価格上昇が見込まれる。予想価格レンジは以下の通り。

標準仕様（S/X系・2WD）：165万～180万円前後
標準仕様（S/X系・4WD）：185万～200万円前後
ハイウェイスター系 NA（2WD）：185万～195万円前後
ハイウェイスター系 NA（4WD）：200万～210万円前後
ハイウェイスター・ターボ（2WD）：200万～210万円前後
ハイウェイスター・ターボ（4WD）：215万～230万円前後

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 ルークス

日産自動車

軽自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES