近未来的な空間がテーマ、SHOEIのフルフェイス『GT-Air 3』に新グラフィックモデル「AGILITY」

SHOEIが販売中のフルフェイスヘルメット『GT-Air 3』に新グラフィックモデル「AGILITY」（アジリティー）が追加された。税込み価格は8万3600円で、販売開始は2025年11月より。

「GT-Air 3」はライディングにおけるあらゆる環境下で高い品質と性能を発揮する、インナーサンバイザー付きプレミアムツーリングフルフェイス。高い空力性能とスポーティーさをアピールする流線形エアロフォームが特徴で、効率を徹底的に追及した新設計ベンチレーションシステムにより、走行風をヘルメット内部へ導入しながら、ヘルメット全体で高い換気効率を実現している。

今回追加された「アジリティー」は、ヘルメット形状に合わせたスタンダードグラフィックをベースに、大きな色面で区分けし、カーボンテクスチュアなどが加えられている。従来のヘルメットグラフィックとは一線を画す「近未来的な空間」をテーマに表現したグラフィックモデルとなっている。

GT-Air 3［AGILITY］グレー/ブラック（マットカラー）

カラーバリエーションはレッド/ブラック［TC-1］、グレー/ブラック（マットカラー）［TC-5］が用意されている。

サイズはS（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）の5サイズ。布袋、ブレスガードK、チンカーテンR、シリコンオイル、防曇シート、スペア防曇シート用ピン、サービスツール、SHOEIロゴステッカーが付属する。