「和柄」ジェットヘルメット、SHOEI『Jクルーズ3』に新グラフィック「アコニック」が登場

SHOEI Jクルーズ3 アコニック　ブルー/ブラック「矢絣（やがすり）」
  • SHOEI Jクルーズ3 アコニック　ブルー/ホワイト「星七宝（ほししっぽう）」
  • SHOEI Jクルーズ3 アコニック　ゴールド/ブラック「三崩し（さんくずし）」

SHOEIがジェットヘルメット『Jクルーズ3』に新グラフィック「ACCONIC」（アコニック）を追加。販売開始は2025年12月より。

【画像】SHOEI Jクルーズ3 アコニックの和柄3タイプ

「アコニック」は日本の伝統的な紋様パターンを採用したモデル。3パターンのカラーリング展開で、ブルー/ブラックには「矢絣（やがすり）」、ゴールド/ブラックには「三崩し（さんくずし）」、ブルー/ホワイトでは「星七宝（ほししっぽう）」の和柄が、それぞれヘルメット側面から後部にかけてシックな風合いで描かれている。

「Jクルーズ3」は欧州のサングラス規格EN1836に匹敵する高い光学性能を誇るインナーサンバイザーを装備した「Jクルーズ」シリーズの最新モデル。よりスポーティーで洗練されたデザインに進化し、空力性能でも浮き上がろうとするリフトが約5.5％、前方から押し付けられるドラッグが約4％、それぞれ従来モデルから向上している。

ライダーが快適かつライディングに集中できるベンチレーション性能を追求。走行風をヘルメット内へ取り入れるエアインテークと、ヘルメット内の熱気を排出するエアアウトレット両方の性能を強化し効率化を高めている。

S（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）、XXXL（65cm）の6サイズ展開で、布袋、シリコンオイル、サービスツール、防曇シート、防曇シート用ピン、SHOEIロゴステッカーが付属。税込み価格は7万4800円。

