SHOEIのシステムヘルメット「NEOTEC 3」に新グラフィック「ブリーズ」と「フラグメンツTC-10」が追加

SHOEI NEOTEC 3 ブリーズ（ブルー/ホワイト）
SHOEIが販売中のシステムヘルメット「NEOTEC 3」に新グラフィックモデル「BREEZE（ブリーズ）」「FRAGMENTS TC-10（フラグメンツ）」が新登場。販売開始はいずれも2025年12月より。

「NEOTEC 3」は、SHOEIの最新技術により進化した機能性と快適性、安全性がひとつになったシステムヘルメット。全開できるフェイスカバーをもち、フルフェイスとジェットの利便性を兼ね備えている。

眩しい日差しに瞬時に対応できる、面積を拡大したQSV-2サンバイザーを装備。新設計のマイクロラチェットチンストラップの採用により、グローブをしたままでもあご紐の締結や解除が可能となっている。

今回追加された新グラフィック「ブリーズ」は、ダイナミックな動きも感じさせるブルー/ホワイトのメタリックグラデーションのパターンに、その名のとおり“そよ風”のように流麗な曲線が印象的に配置されたモデル。

一方の「フラグメンツ TC-10」は、本年3月に発売された「フラグメンツ」の新カラーで、疾走感のある乱反射する光の破片のようなパターンが、夜の都会の道路を思わせるシックなベージュ/ブラックで描かれたモデルとなっている。

どちらのモデルもS（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）、XXXL（65cm）の6サイズ展開で、布袋、ブレスガード K、シリコンオイル、防曇シート、サービスツール、SHOEI ロゴステッカー、スペア防曇シート用ピンが付属する。税込み価格は9万1300円。

